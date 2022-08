Minister klimatu: wszystkie potrzebne ilości węgla są już zakontraktowane

„Węgiel płynie, wszystkie potrzebne ilości węgla są już zakontraktowane, a teraz wdrażamy operację logistyczną, aby ten węgiel rozwieźć po kraju. Przygotowaliśmy sieć dużych zsypisk, z których potem ten węgiel ostatecznie trafi do obywateli” – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w środę w TVP Info.

Anna Moskwa, fot. Marek Wiśniewski

Dodała, że prace nad rozwiezieniem węgla po kraju toczą się w zespole i że Ministerstwo Infrastruktury dba o to, aby porty rozładowały węgiel i o węglarki, potrzebne do przewozu. „Jest węgiel, są węglarki, porty dadzą radę. Węgiel wpływa na bieżąco i będzie rozwożony do zsypisk. Węgla nie zabraknie” – zadeklarowała Anna Moskwa.

Stwierdziła też, że ruszył proces przyjmowania wniosków o dodatek węglowy dla osób korzystających z pieców węglowych jako źródła ogrzewania.

„Można to zrobić osobiście, można złożyć wniosek online. To krótkie oświadczenie, że korzysta się ze źródła węglowego i do tego konieczne jest zaświadczenie, że źródło wpisane zostało do ewidencji źródeł ciepła” – stwierdziła minister.

Dodała, że jeśli ktoś jeszcze nie wpisał pieca do ewidencji, może to zrobić teraz. Wyjaśniła też, że większość wniosków o dodatek, jakie napływają, jest składana przez osoby będące odbiorcami dodatku osłonowego wprowadzonego przez rząd w ramach Tarczy Antyinflacyjnej, którego celem było złagodzenie wzrostu cen energii, gazu i żywności. Wyjaśniła także, że dodatek węglowy jest nieopodatkowany.

Anna Moskwa mówiła także o projekcie ustawy, którego celem jest wsparcie osób używających do ogrzewania domu innych paliw, np. LPG czy pelletu.

„Duży projekt pojawi się na kolejnym posiedzeniu Sejmu, które jest planowane we wrześniu. Potem zajmie się tym Senat, mam nadzieje, że nie będzie robił żadnych problemów, więc liczymy, że ustawa szybko przejdzie i że jest szansa na to, aby we wrześniu ustawa została podpisana przez prezydenta” – powiedziała minister klimatu.

Wyjaśniła, że w ustawie, której celem będzie wsparcie osób ogrzewających domy i mieszkania inaczej niż węglem, znajdzie się także część poświęcona ciepłownictwu. Chodzi o zablokowanie możliwości podniesienia ceny ciepła do maksymalnie 40 proc.

Moskwa była pytana także o kwestie związane z Odrą. Jak powiedziała, sytuacja na rzece „normalizuje się”.

„W województwach dolnośląskim i opolskim stan rzeki obecnie jest podobny do notowanego w poprzednich latach, w woj. zachodniopomorskim trwa akcje zbierania śniętych ryb” – powiedziała minister klimatu.

Przyznała, że obecnie rozpatrywane są trzy hipotezy, dotyczące przyczyn śnięcia ryb w Odrze, a więc hipoteza, że za wymieranie ryb odpowiedzialny jest zrzut substancji trujących przez jeden z zakładów działających przy rzece lub dokonany przez inne osoby czy podmioty, druga hipoteza obejmuje przyczyny naturalne, a trzecia łączy dwie pierwsze. Dodała, że trwają badania próbek wody.

„Próbki wody trafiły do badania do laboratoriów w Czechach, Holandii i w Wielkiej Brytanii. Jutro dostaniemy odpowiedź na pytanie, kiedy będą wyniki, ponieważ zamówiliśmy badania jak najszersze, o jak największej liczbie parametrów. Chodzi nam nie tylko o sprawdzenie obecnej sytuacji, ale chcemy też uzyskać dodatkowe informacje o Odrze przy niskim stanie wód i wysokiej temperaturze, aby mieć potrzebną wiedzę na przyszłość” – powiedziała Anna Moskwa.