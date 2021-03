Minister Naimski rozmawiał z prezesem Westinghouse o programie jądrowym

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski spotkał się w poniedziałek w Warszawie z prezesem Westinghouse Patrickiem Fragmanem. Westinghouse przygotowuje przewidzianą umową z USA propozycję dotyczącą budowy bloków jądrowych.

„To spotkanie jest związane z realizacją polsko-amerykańskiej umowy międzyrządowej, która przewiduje przygotowanie propozycji dla rządu polskiego. Westinghouse przygotowuje techniczną część tej oferty i ma na to 12 miesięcy” - poinformował PAP Naimski.

Jak dodał, druga część tej oferty będzie zawierała propozycję struktury finansowania polskiego projektu jądrowego, zakładającego budowę sześciu reaktorów jądrowych w Polsce.

„Wynik tych prac będzie podstawą dla polskiego rządu dla zdecydowania o ewentualnym wyborze technologii” - dodał Naimski. Jak podkreślił, umowa z USA i prowadzone prace nie oznaczają wyboru konkretnej technologii przez stronę Polską.

Piotr Naimski, Tomasz Adamowicz/Gazeta Polska/FORUM

Naimski podkreślił, że prace nad ofertą, prowadzone przez Westinghouse są finansowane przez amerykańską rządową agencję TDA (U.S. Trade and Development Agency). Prace te mają kosztować 10 mln dol. i zgodnie z umową międzyrządową ma je pokryć strona amerykańska.

„Wyrażamy uznanie dla polskiego rządu za wizję w rozwiązywaniu problemów związanych z emisjami CO2, zanieczyszczeniem powietrza i rosnącym zapotrzebowaniem na niezawodną energię” - powiedział Fragman, cytowany w komunikacie Westinghouse.

Jak przypomniał, „Westinghouse ma długą historię odnoszących sukcesy innowacji jądrowych, a firma jest dobrze przygotowana do współpracy z Polską”.

Umowa międzyrządowa z USA ws. „współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Rzeczpospolitej Polskiej” weszła w życie w lutym 2021 r.

USA wyrażają w niej „żywe zainteresowanie” ułatwieniem wykorzystania EXIM Banku (agencja kredytów eksportowych USA) i dostępnych amerykańskich instytucji finansowych do wspierania całościowego finansowania Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Dalej, strony umowy uznają, że „amerykańska specjalistyczna wiedza” oferowana w ramach umowy będzie „najbardziej skuteczna”, jeśli głównym dostawcą technologii reaktorów jądrowych i głównym wykonawcą EPC będą podmioty ze Stanów Zjednoczonych.

Znalazł się tam też zapis, że Polska dąży do uzyskania zgody KE, by finansowanie projektu oraz wybór dostawcy technologii i głównego wykonawcy nie musiały przebiegać „w otwartej procedurze rynkowej”. „Projekt” jest zdefiniowany jako etap programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ), składający się z określonej liczby reaktorów w tej samej lokalizacji.

W przyjętej przez rząd Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków o mocy do 9 GW.

Zgodnie z PPEJ, Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. Westinghouse oferuje spełniający te wymagania reaktor AP1000.

Polski rząd oczekuje, że partner w programie jądrowym obejmie także 49 proc. udziałów w specjalnej spółce, dostarczy odpowiedniego finansowania i będzie uczestniczył nie tylko w budowie, ale i eksploatacji elektrowni jądrowych.

Za przygotowanie procesu inwestycyjnego odpowiada spółka PGE EJ1. Obecnie 70 proc. udziałów w PGE EJ1 ma PGE, a po 10 proc. Enea, KGHM i Tauron. Skarb Państwa i właściciele spółki PGE EJ1 podpisali list intencyjny dotyczący nabycia przez państwo 100 proc. udziałów w spółce do końca 2020 r.