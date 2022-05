Minister: Niemcy są w stanie przetrwać zimę bez gazu w Rosji

Agencja przypomina, że władze niemieckich koncernów użyteczności publicznej przekonywały niedawno o niewielkim prawdopodobieństwie poparcia przez rząd Niemiec embargo Unii Europejskiej na import gazu z Rosji. Argumentowali, że bez jego dostaw dojdzie do poważnego kryzysu gospodarczego.

W najnowszym wywiadzie dla WirtschaftsWoche minister gospodarki twierdzi jednak, że po spełnieniu określonych warunków Niemcy mogą sobie poradzić bez gazu z Rosji. Chodzi przede wszystkim o zatankowanie do pełna magazynów gazu do końca roku i przyłączenie do sieci dwóch z planowanych czterech pływających terminali LNG. Habeck wskazał także, że obniżenie konsumpcji energii o 10 proc. przez biznes i gospodarstwa domowe „pozwoliłoby uniknąć znalezienia się w niebezpiecznej sytuacji”.

- Możemy przetrwać zimę gdyby doszło do odcięcia dostaw gazu z Rosji – powiedział.