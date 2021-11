Minister rolnictwa: będę starał się o obniżenie cen uprawnień do emisji dla fabryk nawozów

Będę podejmował próbę obniżenia cen uprawnień do emisji CO2 dla fabryk nawozów, bo cen gazu nie jesteśmy w stanie obniżyć – powiedział wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk w czwartek.

"Będę podejmował próbę obniżenia cen uprawnień do emisji CO2 dla fabryk nawozów, bo cen gazu nie jesteśmy w stanie obniżyć. W Europie Zachodniej fabryki nawozów zostały zamknięte ze względu na ceny energii, więc tam rolnicy mają jeszcze większy problem. Ale nie można się cieszyć, że gdzieś jest gorzej, bo u nas ceny nawozów są dwa razy wyższe" – powiedział wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk w czwartek w Radiu Zet.

Dodał, że obecnie musi dokonać wyliczeń, jaki wpływ miałaby decyzja o redukcji cen uprawnień CO2.

"Muszę napisać wniosek, ale najbliższa rada ministrów rolnictwa jest 15 listopada" – powiedział Henryk Kowalczyk.

Henryk Kowalczyk, fot. Jerzy Dudek/FORUM

Stwierdził, że już udało się nieco obniżyć ceny nawozów dla rolników.

"Wprowadziliśmy możliwość sprzedaży prawie bezpośredniej, choć tutaj problemem może być minimalna ilość nawozów, które można zamówić u producenta, czyli 24 tony. Jednak trudno żeby fabryki sprzedawały nawozy po jednym worku. W każdym razie dzięki możliwości sprzedaży bezpośredniej, w której nie ma pośredników, udało się cenę nieco obniżyć, ale dalej już nie ma pola manewru" – dodał wicepremier.

Wykluczył możliwość obniżenia VAT dla rolnictwa.

"To nie byłoby sprawiedliwe, bo ok. 100 tys. rolników jest VAT-owcami i odlicza VAT, więc dla nich to nie byłaby żadna ulga" – powiedział Kowalczyk.

Stwierdził, że w Polsce jest ok. 1,4 mln osób posiadających gospodarstwa, ale działalności produkcyjną prowadzi ok. 400-500 tys. osób. Przyznał jednak, że resort rolnictwa chce przyspieszyć kwestię przygotowywania planów bioasekuracji w strefach dotkniętych afrykańskim pomorem świń (ASF). Na problemy z tymi planami zwracali uwagę przedstawiciele AgroUnii.

"Tu były pewne zaniedbania ze strony ministerstwa rolnictwa, więc jeszcze wczoraj uruchomiłem proces mocnego przyspieszenia" – powiedział Henryk Kowalczyk.

Minister dodał także, że rozpoczęty został proces tworzenia Narodowego Holdingu Spożywczego. Jak stwierdził, proces jest rozpoczynany od samego początku; obecnie trwają prace nad zmianami prawa i nad wycenami spółek.

"Celem holdingu jest złamanie monopolu skupowego. Mamy obecnie taką sytuację, że w skupie owoców miękkich ceny dyktują dwie firmy" – powiedział Kowalczyk.