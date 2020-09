Minister zdrowia podzielił kompetencje w resorcie

Dr Maciej Niedźwiecki pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. opieki paliatywnej

Do zadań dr n. med. Macieja Niedźwieckiego jako pełnomocnika należeć ma m.in. inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu rozwój opieki paliatywnej w Polsce, ukierunkowanych na zapewnienie pacjentom w końcowym stadium chorób terminalnych prawa do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z pieniędzy publicznych.