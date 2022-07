Niedzielski: już 2,8 tys. wniosków o zgodę na wykonywanie zawodu przez lekarzy obcokrajowców

Minister podczas konferencji prasowej w piątek poinformował, że złożono do tej pory 2,8 tys. wniosków o wydanie zezwolenia na pracę przez lekarzy z zagranicy. Jak dodał, dominująca grupą wnioskodawców są lekarze z Ukrainy, niewiele mniej z Białorusi i pojedyncze przypadki z innych krajów.

"W tej chwili mamy wydanych pozytywnych decyzji około 1,8 tys., z czego ponad 800 jest dla lekarzy z Ukrainy. W tej chwili podjąłem decyzję, żeby przyśpieszyć te procesy administracyjne i skierowaliśmy dodatkowy zespół urzędników do rozpatrywania tych procedur" – mówił minister Niedzielski.

Adam Niedzielski, fot. Marek Wiśniewski

Zgodnie z regulacjami przyjętymi w końcu 2020 r., lekarze spoza UE są zatrudniani w sposób uproszczony. Ubiegający się o pracę medyk nie musi już nostryfikować dyplomu i odbywać stażu. Wystarczy, że ma udokumentowane co najmniej pięcioletnie studia medyczne, ma tytuł specjalisty, a także co najmniej trzyletnią praktykę zawodową, którą odbył w ostatnich pięciu latach przed przyjazdem do Polski.

Nie musi też zdawać egzaminu sprawdzającego jego umiejętności językowe, wystarczy, że zadeklaruje, że posługuje się językiem polskim. Powinien za to dostarczyć resortowi zdrowia przetłumaczony dokument dotyczący programu specjalizacji z rodzimej uczelni. Konsul potwierdza jego dyplom, a on sam wypełnia odpowiednią deklarację. Dodatkowo musi otrzymać zgodę polskiego resortu zdrowia na wykonywanie zawodu w naszym kraju. A okręgowa rada lekarska musi mu takie prawo przyznać.