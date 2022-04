Minutes Fed z niewielkim przełożeniem na ceny złota

Wczoraj centralnym punktem sesji na rynku złota była publikacja minutes z marcowego posiedzenia Rezerwy Federalnej. Zgodnie z oczekiwaniami, potwierdziły one jastrzębi ton Fed w kwestii polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Większość przedstawicieli Fed to zwolennicy zarówno ograniczania sumy bilansowej, jak i coraz odważniejszego podnoszenia stóp procentowych.

Informacje z wczoraj nie wpłynęły istotnie na wycenę złota właśnie ze względu na fakt, że były one już wcześniej sygnalizowane w wypowiedziach członków Fed – i już we wcześniejszych dniach rosła wartość dolara, wywierając presję na ceny złota.

Zresztą, siła dolara jest również efektem wciąż widocznej ucieczki kapitału w stronę bezpiecznych przystani. O ile należy do nich złoto, to jedną z bezpiecznych przystani jest także właśnie amerykański dolar (a przez wiele ostatnich miesięcy to właśnie on przyćmiewał złoto jako bezpieczna przystań, prawdopodobnie właśnie przez zapowiedzi działań Fed).