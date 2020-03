Mistrzostwo pracy zdalnej w zasięgu firm

Zalety pracy zdalnej układają się w długą listę, ale pojawiają się też trudności, które zlekceważone potrafią wywołać zniechęcenie użytkowników. Firmy wprowadzają model pracy home office, ale w niejednym przypadku w sposób daleki od poprawności.

Elastyczna praca notuje stały dynamiczny wzrost. Mamy w Polsce 2,5 mln osób zatrudnionych w branżach pozwalających na taką formę pracy. To 15 proc. z 16,5 mln wszystkich pracujących. Czynnikiem jej wzrostu jest chęć poprawy jakości pracy, którą mają na uwadze zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Tych pierwszych pociąga poczucie elastyczności, niezależności i możliwość poprawy balansu pomiędzy pracą a życiem osobistym, a tych drugich — oczekiwanie na wyższą niż dotąd produktywność, niższe koszty i bardziej zmotywowany zespół. Jednak bez solidnego sprzętu, oprogramowania i umiejętności posługiwania się nimi nie uda się osiągnąć tych efektów.

Elastyczne opcje

Biznes od dawna już bywa prowadzony z dala od fizycznej lokalizacji i zarządzany przez menedżerów, którzy nie są uwiązani do biurek. Współcześni pracownicy nie boją się mobilności, potrafią pozostawać w kontakcie z firmowymi zespołami, ale też z klientami, niezależnie od miejsca przebywania i od aktualnej pory dnia, a nawet nocy.

Praca na odległość jest możliwa, bo pracownicy korzystają ze sprzętu, który w równej mierze zapewnia im komfort użytkowania, ergonomię pracy i jej bezpieczeństwo.

Produktywność pracy zdalnej jest w dużym stopniu pochodną jakości sprzętu komputerowego. Nowe generacje komputerów przenośnych umożliwiają realizację zadań wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba, udostępniają elastyczne opcje wprowadzania danych i przyjazny użytkownikowi interfejs, np. do przesuwania ekranu palcem przy przeglądaniu stron internetowych czy przy korzystaniu z atramentu cyfrowego do robienia notatek i zbierania pomysłów.

— Urządzenia Surface są zaprojektowane z myślą o udostępnieniu użytkownikom bezproblemowej współpracy oraz pełnym zaangażowaniu w spotkania online, bez konieczności posiłkowania się urządzeniami peryferyjnymi. Jest to możliwe dzięki wbudowanym w nie wysokiej jakości głośnikom, mikrofonom i kamerom oraz użyciu pióra dotykowego wspieranego przez wiele aplikacji, np. przez pakiet Office czy też Microsoft Whiteboard — mówi Magdalena Grzegorczyk, Surface Product Manager Microsoft w Polsce.

— Urządzenia z rodziny Surface oferują również wyjątkową wszechstronność, wydajność i długi czas pracy na bateriach. Za ich pomocą użytkownicy mogą pracować wygodnie i być produktywni niezależnie od tego, na co pozwalają im realia „biura” odległego od fizycznej lokalizacji — dodaje.

Najpierw organizacja

Praca zdalna to wygoda pracy z domu, możliwość ułożenia harmonogramu dnia przystosowanego do potrzeb domowników czy oszczędność czasu przez eliminację dojazdów do biura. Jednak oznacza też wyzwania — osoby pracujące w domu, a nawykłe do współdziałania w biurze, mogą się czuć odizolowane czy rozpraszane aktywnością innych domowników. Jej rozpoczęcie warto więc poprzedzić gruntowną refleksją i ustaleniem zasad wykonywania.

Bez względu na lokalizację pierwszym zadaniem zdalnych pracowników jest zaaranżowanie miejsca, w którym będą mieli dostęp do potrzebnych im zasobów. Może to być trudne dla osób, które dotychczas dużo podróżowały służbowo.

Przestrzeń do pracy musi być wyposażona w niezbędne narzędzia — komputer i niezawodne łącze, np. technologię LTE. Brak dostępu do łącza stałego to obecnie mniejszy problem, bo przecież można udostępnić sobie internet z telefonu czy też włożyć kartę SIM do komputera, np. jest to możliwe dla użytkowników Surface ProX.

Praca zdalna nie będzie dość efektywna, jeśli dostępne programy i aplikacje nie będą umożliwiały współdzielenia plików i takiej organizacji dokumentów dostępnych w chmurze, by ułatwiała współpracę. Podobnie jest ze specjalistycznym oprogramowaniem — jeśli nie umożliwi ono efektywnego korzystania z czatów i wideokonferencji, jak Microsoft Teams, który obsługuje obie wspomniane funkcje, to działania z dala od biura mogą być dla firmy przyczyną kłopotów.

Bezpieczna współpraca

Praca zdalna oznacza realizację zadań bez fizycznej obecności koleżanek i kolegów, a tymczasem stała łączność z innymi członkami zespołu to istotny czynnik zachowania potrzebnego poziomu motywacji, zaangażowania i poczucia wspólnoty. Sporządzając harmonogram dnia zdalnej pracy, warto poświęć czas na zaplanowanie wideospotkań ze współpracownikami i kierownictwem. Do osiągnięcia tego celu potrzebne będzie oprogramowanie do współpracy. Dobrą praktyką mogą być regularne spotkania, np. przy porannej kawie, które ułatwią planowanie i bieżące korygowanie codziennych aktywności zespołu.

— Projektując rozwiązania dla biznesu, zarówno w warstwie oprogramowania, jak i sprzętu, Microsoft stawia bezpieczeństwo cyfrowe na pierwszym miejscu. Komputery biznesowe Surface wyróżniają się na rynku tym, że są wyposażone w interfejs DFCI (Device Firmware Configuration Interface), który zapewnia dodatkowy poziom ochrony urządzenia. Daje on firmom możliwość administracji zarówno flotą takich komputerów, jak i pojedynczymi urządzeniami. Czyni też możliwym zdalne zarządzanie ich funkcjami sprzętowymi i programistycznymi — tłumaczy Magdalena Grzegorczyk.

OKIEM PRAKTYKA

Firmowy informatyk pracuje

dziś w chmurze

Magdalena Grzegorczyk

Surface Product Manager Microsoft w Polsce

Linia mobilnych urządzeń Microsoft Surface jest tak zaprojektowana, by wspierać działy IT w zarządzaniu pracą zdalną, m.in. zmniejszając złożoność procesów IT i usprawniając dodawanie urządzeń czerpiących z zasobów chmury. Są one wyposażone w Windows Autopilot, który umożliwia zdalne wdrożenie urządzeń Surface w firmie, a także w domu lub w innym miejscu, w którym zadania realizowane są zdalnie. Jak je zainstalować? Nie trzeba studiować instrukcji — wystarczy wyjąć urządzenie z pudełka, odblokować je i zainicjować konfigurację. Windows Autopilot automatycznie dołączy pracownika do Azure Active Directory i zarejestruje jego urządzenie w aplikacji Intune, która z kolei umożliwi mu zdalny dostęp do zasobów w chmurze. Wg badań Forrester urządzenia Surface poprawiają produktywność użytkownika o 5 godzin tygodniowo, ale aż o 9 godzin w przypadku pracowników działających zdalnie. Aż 75 proc. użytkowników urządzeń Surface zgadza się, że posługiwanie się nimi poprawia zadowolenie pracownika i jednocześnie zmniejsza rotację kadry w firmie. Ciągłe aktualizowanie Windows sprawia, że jego użytkownicy są wspierani technicznie. Ich sprzęt jest stale usprawniany przez wiodące technologie, które są częścią tego systemu. Wysoka sprawność urządzeń Surface wynika nie tylko z wciąż doskonalonego oprogramowania, ale też z poszczególnych składników sprzętowych, m.in. dotykowego ekranu, rysika do kreślenia na ekranie, odłączanej klawiatury i wygodnego przejścia w tryb tabletu. Mechanizm aktualizowania biznesowej wersji systemu (Windows Update for Business) czyni te urządzania odpornymi na pojawiające się zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Obraz z badań Od początku XXI w. liczba pracowników realizujących swoje zadania poza biurem wzrosła czterokrotnie. Co ważne, ponad 90 proc. mobilnych pracowników przyznało, że ma poczucie wyższej produktywności w porównaniu do tej, którą osiągają przy biurku. Za najważniejszy motywator uznali oni elastyczność w podejściu do zarówno z góry zdefiniowanego harmonogramu pracy, jak i miejsca jej wykonania. Taki punkt widzenia podzieliło aż 68 proc. respondentów badań „The future work is now” przeprowadzonych przez Harvard Business Review. Nic więc dziwnego, że z taką formą pracy biznes łączy swoje plany rozwoju i poprawy konkurencyjności. 78 proc. ankietowanych menedżerów wyższego szczebla uznało rozwój miejsc pracy na fundamencie technologii mobilnych jako kluczowe wyzwanie dla strategii rozwoju firm — wynika z badań Harvard Business Review przeprowadzonych w 2018 r. Już wtedy ponad 81 proc. respondentów zadeklarowało plany inwestycji w poszerzenie narzędzi do pracy zdalnej. Są one motywowane nie tylko dążeniem do wzmocnienia firmy, ale też chęcią wyjścia naprzeciw potrzebom nowego pokolenia pracowników. Badania „Deloitte Millenial Survey” bowiem dowodzą, że milenialsi świetnie rozumieją, jak ważna jest właściwa równowaga między życiem zawodowym i prywatnym. Mało tego — twierdzą, że jest to ich główny priorytet przy wyborze pracodawcy, ważniejszy nawet niż elastyczność, także wysoko przez nich ceniona.

