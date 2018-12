Młode talenty poprawiają jakość życia w Rzeszowie

W ciągu pierwszego roku działalności Samsung Inkubator powstało kilka przełomowych projektów. Odbyło się także ponad 120 spotkań i warsztatów na rzecz lokalnej społeczności.

Samsung od lat mocno angażuje się na rzecz cyfryzacji Polski. Jednym z najnowszych efektów tych działań jest realizacja, wspólnie z Politechniką Rzeszowską i Doliną Lotniczą, projektu Samsung Inkubator, ułatwiającego rozwój start-upów z dziedziny IoT (Internet of Things). To jedyna tego typu inicjatywa we wschodniej części Polski. W ramach inkubatora, młode talenty otrzymują niezbędne wsparcie merytoryczne oraz techniczne, by doskonalić swoje rozwiązania z zakresu internetu rzeczy, przemysłu 4.0 oraz machine learning. Najlepsze projekty mogą liczyć na wsparcie finansowe.

Z Korei do Rzeszowa

Program łączy kilka założeń — dodaje wartość edukacyjną, rozwija przedsiębiorczość i wspiera innowacyjność. Doświadczeni menedżerowie pomagają startupom wypracowywać modele biznesowe oraz weryfikować rynkowe zapotrzebowanie na tworzone rozwiązania. Dodatkowym atutem jest mentoring ekspertów Centrum Rozwojowo-Badawczego Samsung R&D, drugiego co do wielkości takiego ośrodka Samsung po centrum w Korei. Firma zapewnia nie tylko niezbędny sprzęt, ale także konsultacje ze specjalistami, pomoc w poszukiwaniu partnerów biznesowych, technologicznych oraz źródeł finansowania.

— Jesteśmy w Polsce od ponad 20 lat. Zaufanie do naszych produktów to nie wszystko. Jako odpowiedzialny inwestor zagraniczny wsłuchujemy się w lokalne potrzeby, dlatego postawiliśmy na wyrównywanie szans i równomierny rozwój biznesu w regionach. Inkubator w Rzeszowie jest kolejnym działaniem Samsunga na rzecz rozwoju edukacji i przedsiębiorczości w Polsce. Samsung Inkubator daje młodym ludziom szansę na pozostanie w Rzeszowie i dobry start dla ich firmy na Podkarpaciu. To działanie wpisuje się w cele postawione przed Polską w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (2020). Wkrótce kolejny inkubator powstanie w Lublinie. Będzie dedykowany obszarowi cyberbezpieczeństwa — mówi Magdalena Olborska, CSV and Partnership Manager w Samsung Electronics Polska.

W pierwszej edycji programu Samsung Inkubator brało udział 33 uczestników, którzy stworzyli osiem projektów. Do drugiej tury inkubacji zgłosiło się już 25 zespołów. Wszystkie inkubowane projekty są tworzone z myślą o szerokiej grupie odbiorców. Wśród przykładów projektów start-upów są m.in. inteligentna koszulka mierzą- ca parametry ludzkiego ciała, dron do kontrolowania zanieczyszczeń na pasach startowych dla samolotów, czy system do wykorzystywania okularów VR w treningach sportowych lub grach. Rozwiązania tworzone w sercu Podkarpacia zdobywają prestiżowe nagrody oraz zewnętrzne granty na dalsze prowadzenie działalności. Inteligentne lustro Wise Glass jest stosowane jako nośnik informacyjno-reklamowy na lotnisku Rzeszów-Jasionka, zaś projektem JiTiV interesuje się firma z rynku nieruchomości, chcąc go wykorzystać do oszczędzania energii w budynkach.

Z Rzeszowa na…Marsa

W tym roku rzeszowski Samsung Inkubator został partnerem strategicznym grupy Legendary Rover, utworzonej przez studentów Politechniki Rzeszowskiej, którzy pracują nad budową łazika marsjańskiego. Grupa Legendary Rover z Politechniki Rzeszowskiej już od kilku lat skutecznie konkuruje z zespołami z całego świata o zwycięstwo w międzynarodowym i najbardziej prestiżowym konkursie robotów University Rover Challenge. Dzięki wsparciu firmy Samsung zespół otrzymał pomoc finansową na organizację wyjazdu na ten konkurs do USA oraz wyposażył łazika w kamery GEAR 360.

Globalnie i lokalnie Samsung Inkubator jest również przestrzenią dostępną dla społeczności lokalnej. Regularnie odbywają się tam otwarte i bezpłatne wydarzenia technologiczne związane z rozwojem przedsiębiorczości, z których chętnie korzystają mieszkańcy Podkarpacia m.in.: Hackathon, Startup Weekend Rzeszów, Code Week, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, warsztaty kodowania dla uczniów szkół podstawowych i zawodowych, warsztaty biznesowe czy spotkania z zagranicznymi gośćmi.

Praktyczne umiejętności w obszarze komunikacji są niezbędne dla młodych przedsiębiorców, dlatego oprócz konferencji, są organizowane także warsztaty z ekspertami firmy. Z kolei na zajęciach prowadzonych podczas konferencji „Nauka i Pasja kluczem do sukcesu”, omawiano zagadnienia dotyczące komercjalizacji badań, wyceny własności intelektualnej czy Business Model Canvas.

Z myślą o najmłodszych — pro - wadzono np. zajęcia z kodowania dla uczniów szkół podstawowych i zawodowych z Podkarpacia, podczas wydarzenia TechKIDS. Zorganizowano również warsztaty dla przedszkolaków, poświęcone dronom.

W sumie, od kwietnia 2017 r. prze - prowadzono w ramach tego programu 120 wydarzeń branżowych, w których udział wzięło kilka tysięcy osób. Jednocześnie Samsung Inkubator aktywnie uczestniczy w światowych wydarzeniach branżowych, takich jak Electronics Show, Forum Europa Ukraina, Wolves Summit, Fly&More i Kongres 590.

Za działalność programu Samsung Inkubator, koncern został w tym roku wyróżniony tytułem „Dobroczyńca Roku 2018” w kategorii Projekt społeczny — duża firma. Zwycięzców konkursu, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, wybierali w głosowaniu internauci.

Osiągnięcia polskiego Samsung Inkubatora zostały też docenione w konkursie Corporate Startup Stars, w którym Samsung zajął pierwsze miejsce za otwartą kulturę współpracy i holistyczne podejście do start-upów w całej Europie. Ranking został opracowany przez otwartą firmę doradczą Mind the Bridge i fundację innowacji Nesta w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej „Startup Europe Partnership”.

