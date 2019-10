Młody sportowiec w cenie

Kiedyś sponsor kupował juniorom koszulki i spodenki, ewentualnie dorzucał kilka zgrzewek wody. Dziś firmy inwestujące w sportowy marketing oferują znacznie więcej. Bo też zdecydowanie im się to kalkuluje.

Firmy inwestują głównie w sport zawodowy — dotyczy go aż 87 proc. wszystkich inwestycji. Nic dziwnego, posiadanie, mówiąc sportowym żargonem, w składzie gwiazd czy choćby uznanych sportowców dodaje splendoru i poprawia wizerunek marki.

Projekt CSR

Ale sport amatorski, w szczególności ten dzieci i młodzieży, ma też wiele do zaoferowania i opłaca się nim zainteresować. Klubom daje możliwość tworzenia kadry zawodniczej i społeczności kibicowskiej, organizacje społeczne go wspierają, bo odwraca uwagę najmłodszych od innych, niekoniecznie pozytywnych aktywności. A duże firmy?

— Zaangażowanie dużych firm w projekty z obszaru sportu dzieci i młodzieży to coraz bardziej atrakcyjna forma sponsoringu — mówi Dominik Kajzerski z agencji marketingu sportowego SportWin.

— Tego typu działania, które często wpisują się w politykę społecznej odpowiedzialności biznesu, są bardzo skutecznym narzędziem kreowania wizerunku. Z punktu widzenia firmy ryzyko takich projektów, zarówno finansowe, jak i organizacyjne czy komunikacyjne, jest dużo mniejsze niż w przypadku projektów sponsoringowych, związanych z dużymi markami sportowymi. Takie projekty wiążą się z zupełnie innymi kosztami czy konkurencją. W przypadku projektów kierowanych do dzieci i młodzieży te ryzyka są minimalne — dodaje.

Rynek wart 22 mld dolarów

Sport młodzieżowy to rynek, który stale się rozwija. Z raportu firmy badawczej WinterGreen Research wynika, że ten rynek wart jest na świecie 22 mld dol. W samych tylko Stanach Zjednoczonych to suma 17 mld dol. Dla porównania, wartość rynku najbogatszej profesjonalnej ligi, futbolowej NFL to 15 mld dol.

Kiedyś sponsorowanie sportu młodzieżowego polegało na zapewnieniu strojów. A dziś? Organizowane są ligi i rozgrywki, powstają obiekty z myślą o młodzieżowych sportowcach, dedykowane im aplikacje, programy szkoleniowe, współpraca z doradcami nie tylko w zakresie treningu, lecz choćby finansów.

DICKS’s Sporting Goods, największa w USA sieć sklepów sportowych, powołała fundację i zobowiązała się do 2024 r. umożliwić treningi milionowi dzieci. Na stypendia, ośrodki sportowe i programy wspierające firma zaplanowała przeznaczenie 25 mln dol. Dodatkowo budżet fundacji wspierają klienci sklepów dobrowolnymi donacjami. Środki od DICKS’s Sporting Goods pomogły m.in. przy tworzeniu „I Promise School” — projektu firmowanego przez LeBrona Jamesa w rodzinnym Akron w Ohio.

Sportowe akademie

Polskie firmy również coraz chętniej angażują się sponsorsko w sport dzieci i młodzieży. Wiele programów dedykowanych różnym dyscyplinom prowadzi PKN Orlen. W Grupie Enea od kilku lat prowadzony jest projekt Enea Akademia Sportu. Jego celem jest promocja zdrowego i aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. To uzupełnienie działań sponsoringowych Grupy w sporcie profesjonalnym. Projekt realizowany jest we współpracy z seniorskimi drużynami (m.in. KS AZS Gorzów Wielkopolski, KS Enea Energetyk Poznań, KS Basket Piła) i zawodowymi sportowcami oraz trenerami.

W Enei Akademii Sportu udział biorą dzieci i młodzież ze szkół i klubów sportowych z obszaru dystrybucji Grupy Enea. To województwa wielkopolskie, lubuskie oraz zachodniopomorskie. Grupa wspiera rozwój dyscyplin na poziomie amatorskim oraz szkolnym dla dzieci. Wspólnie ze szkołami i klubami sportowymi, sponsorowanymi przez Grupę Enea, organizowane są zajęcia sportowe i turnieje, dzięki którym najbardziej utalentowani zawodnicy mają otwartą drogę do drużyn seniorskich.

W bieżącym sezonie ponad 3,1 tys. dzieci korzysta z zajęć sportowych (pozalekcyjnych lub realizowanych na terenie partnerskich klubów sportowych). Podobna liczba uczniów co roku bierze udział w organizowanych dodatkowo turniejach.

PGE Polska Grupa Energetyczna partneruje m.in. programom „Chodź na łyżwy”, „Największa lekcja WF” czy „Dzień sportu na orliku”.

Ale sztandarowym projektem koncernu jest „Wszyscy młodzi sportowcy”. Uruchomiony w 2017 r. program oferuje wsparcie młodym sportowcom na zasadzie konkursu ofert — może je wysyłać za pomocą specjalnej platformy. Oferta skierowana jest do społeczności lokalnych, a firma stawia na projekty długofalowe, rzadziej w ramach projektu angażuje się w jednorazowe wydarzenia.

Spółka znana jest ze sponsorowania czołowych drużyn sportowych w kraju, jak siatkarze PGE Skry Bełchatów czy szczypiorniści PGE VIVE Kielce, dlatego zaprasza do współpracy przede wszystkim projekty związane z dyscyplinami zespołowymi.

„W 2018 r. wspieraliśmy akademie piłkarskie, m.in. PGE FKS Stal Mielec, Widzewa Łódź, Stali Stalowa Wola i Avii Świdnik oraz FC Lesznowola, a także wiele inicjatyw lokalnych promujących edukację sportową wśród dzieci i młodzieży” — czytamy w „Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych PGE za 2018 r.”.

— Oprócz celów związanych z kreowaniem wizerunku firmy świadomej, dbającej o swoje środowisko i odpowiedzialnej społecznej, można prowadzić działania nakierowane na rozwój biznesu, chociażby budować świadomość marki i produktów wśród najmłodszych oraz ich rodziców — mówi Dominik Kajzerski.

— Wszystko zależy jednak od tego, jakie firmy stawiają cele. Planując długofalową strategię, działania aktywizujące i zachęcające dzieci i młodzież do aktywności fizycznej, z pewnością mogą być opłacalne i dać wymierne korzyści — dodaje.





Daniel Obajtek

prezes zarządu PKN Orlen



W PKN Orlen mamy świadomość jak ważny jest efektywny system szkolenia młodzieży i poszukiwania następców dzisiejszych mistrzów. Dlatego kładziemy ogromny nacisk na ten aspekt, myśląc zarówno o rozwoju sportu zawodowego jak i realizując projekty społeczne, których zadaniem jest krzewienie sportowego ducha wśród najmłodszych. Razem z PZLA realizujemy program Lekkoatletyka dla Każdego, patronujemy realizowanym corocznie „Czwartkom Lekkoatletycznym" oraz wspieramy program „Z podwórka na bieżnię". Z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej wspieramy rozwój Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, a z płockimi klubami sportowymi: Akademię Piłkarską oraz Akademię Piłki Ręcznej. Poszukujemy również następców Roberta Kubicy i rozwijamy młode talenty w motorsporcie, prowadząc Akademię Orlen Team, skupiającą najlepszych kartingowców w Polsce w wieku od 6 do 18 lat. Od trzech lat wspieramy również program Szkolny Klub Sportowy (SKS), zainicjowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, który po wielu latach przerwy powrócił do polskich szkół. Statystyki roku 2019 są imponujące, bo program objął już 100 proc. powiatów i 93 proc. gmin na terenie kraju, blisko 10 000 szkół, ponad 15 000 nauczycieli i 320 000 uczniów biorących udział w zajęciach. Orlen jest także aktywny lokalnie, wspierając kluby i inicjatywy sportowe w średnich i małych miastach oraz gminach. Orlen na ORLIKU, Orlen Handball Mini Liga, Orlen Beniaminek Krosno, Narodowe Dni Badmintona to tylko wybrane inicjatywy, które mają na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu.

