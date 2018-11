MLP Group z apetytem na dalszy dynamiczny rozwój

Wiodący deweloper magazynów na posiadanych gruntach może podwoić wielkość oferowanej powierzchni.

Poza rozwojem na rynku polskim priorytetem jest ekspansja na rynku niemieckim. MLP Group widzi też olbrzymi potencjał w budowie obiektów City Logistics. — Naszym celem strategicznym jest ekspansja za granicą — głównie na rynku niemieckim oraz, w mniejszym stopniu, w Austrii. Oczekujemy znaczącego zwiększenia poziomu kontrybucji tego rynku do łącznych wyników Grupy. W Polsce zamierzamy dalej zwiększać posiadaną powierzchnię magazynową. Ze względu na rosnący popyt na nowoczesne obiekty zamierzamy jednocześnie inwestować w budynki spekulacyjne, szczególnie w głównych ośrodkach biznesowych. W tym roku zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, rozpoczęliśmy budowę obiektów City Logistics. Jest to związane z coraz szybszym rozwojem e-commerce w Europie i potrzebą ekspresowego dostarczania zamówionych towarów do klientów w handlu internetowym — podkreśla Radosław T. Krochta, prezes MLP Group.

Wyświetl galerię [1/2] JASNE ZAŁOŻENIA: Radosław T. Krochta, prezes MLP Group przyznaje, że celem strategicznym firmy jest ekspansja za granicą — głównie na rynku niemieckim i austriackim. Również w Polsce spółka zamierza nadal powiększać posiadaną powierzchnię magazynową.

City Logistics to niewielkie moduły oferujące nowoczesną powierzchnię magazynową wraz z reprezentacyjnym biurem o wysokim standardzie wykończenia z klimatyzacją oraz dobrym oświetleniem. Adresowane są przede wszystkim do przedsiębiorstwz segmentu e-commerce, firm kurierskich, dystrybutorów oraz średniej wielkości przedsiębiorstw. MLP Group rozwija obecnie w Polsce dwa projekty. Jeden jest w Poznaniu, w parku MLP Poznań West, a drugi w Warszawie, w MLP Pruszków II. Każdy z magazynów będzie miał łącznie po 10 tys. mkw. Kolejne projekty będą realizowane w Kolonii, Monchengladbach i Berlinie. To potwierdza, że to właśnie rynek niemiecki jest strategicznym celem ekspansji. Grupa obecnie prowadzi tam dwa parki logistyczne — MLP Unna i Mönchengladbach.

W przygotowaniu ma kolejne inwestycje, w najbliższym czasie powinna także rozpocząć projekt w okolicach Berlina. Podobnie jak w naszym kraju zamierza koncentrować się na głównych lokalizacjach magazynowych takich jak Monachium, Zagłębie Ruhry, Stuttgard, Hamburg i Berlin. Poza rynkiem niemieckim MLP Group jest za granicą obecne również w Rumunii, gdzie ma grunt pod budowę nowego parku logistycznego — MLP Bucharest West. W tym roku podpisze pierwsze umowy najmu w Bukareszcie.

Ponadto Grupa ma działki i umowy rezerwacyjne na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne. Powoduje to, że w skład aktualnego i potencjalnego portfela zarządzanych nieruchomości przez MLP Group wchodzi łącznie szesnaście operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Europie na trzech obsługiwanych rynkach: polskim, niemieckim i rumuńskim. Pomimo sprzedaży dotychczas łącznie dwóch gotowych parków logistycznych strategią MLP Group jest systematyczne zwiększanie banku ziemi w atrakcyjnych lokalizacjach oraz rozbudowa obiektów magazynowych, a następnie zarządzanie nimi. Grupa nie wyklucza również wnoszenia swoich aktywów do funduszu typu REIT, jeśli nowe przepisy będą na to zezwalały. Grupie sprzyja rosnące zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe.

— Dobra koniunktura w branży utrzymuje się już od dobrych kilku lat. Nie obawiamy się jednak jej przegrzania. Wychodzimy na rynek z szeroką i atrakcyjną ofertą. Działalność koncentrujemy w największych regionach magazynowych w kraju, gdzie popyt jest największy — wskazuje Radosław T. Krochta.

MLP Group zadebiutowało na warszawskim parkiecie przed pięcioma laty. W tym okresie akcje spółki podrożały o około 40 proc., a kapitalizacja wzrosła do około 725 mln zł. MLP Group jest również spółką dywidendową. W tym roku zarząd postanowił wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2018 w wysokości 0,18 zł na jedną akcję.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗

Podpis: Materiał partnera