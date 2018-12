Mniej zmarnowanej żywności u producenta, w sklepie i w domu

Zrównoważona produkcja i konsumpcja to największe wyzwanie dla sieci handlowych. Panuje przekonanie, że w hipermarketach wyrzuca się najwięcej żywności. Jednak według badań rynkowych, w łańcuchu dostaw od producenta po konsumenta, tylko około 2% żywności marnowana jest przez sklepy. Jak Tesco dba o to, aby wyrzucać jak najmniej?

Mając świadomość globalnego problemu związanego z marnowaniem żywności, sieci handlowe mogą wpływać na proces na wszystkich etapach, nie tylko na to, co dzieje się z żywnością w sklepie, ale również zanim produkty trafią na półki i po ich zakupie przez klienta. - W Tesco koncentrujemy się nie tylko w naszych sklepach, ale poprzez różne działania pomagamy zarówno konsumentom, jak i producentom. – mówi Daria Kulińska, Dyrektor Działu Komunikacji w Tesco Polska – Jako pierwsza sieć handlowa opublikowaliśmy dane dotyczące marnowania żywności w ramach organizacji. Zrobiliśmy to po to, by lepiej poznać skalę zjawiska w Tesco oraz by „podnieść sobie poprzeczkę”. Nasze dane aktualizowane są raz do roku, a w ramach swoich działań zachęcamy również inne firmy do publikowania swoich wyników, w myśl zasady „najpierw zmierz, później działaj”.

Tesco złożyło publiczną deklarację dotyczącą zmniejszenia skali marnowania żywności o połowę do roku 2030.

Współpraca z dostawcami

W ramach linii produktów „Perfectly Imperfect” klienci mają możliwość kupienia smacznych owoców i warzyw, które przez swój „nieidealny” wygląd trafiały do kosza jeszcze u producentów. Artykuły „Perfectly Imperfect” są tańsze od ich standardowych odpowiedników, a ich głównym celem jest wspieranie producentów oraz edukacja klientów poprzez zachęcanie do dokonywania właściwego, świadomego wyboru. Jednocześnie Tesco zrezygnowało z promocji „2 w cenie 1” na warzywach i owocach, by klienci nie kupowali zbyt dużej ilości produktów krótkotrwałych.

W Tesco zawierane są także partnerstwa bezpośrednio z producentami, przez co skracany jest czas dostaw. Przykładowo w przypadku hiszpańskich cytrusów o 2 dni skróciła się droga od plantacji do sklepu po eliminacji pośredników. Dzięki temu produkty są dłużej świeże po zakupie, a klient ma więcej czasu na ich wykorzystanie.

Niemarnowanie w szkole i w domu

Aby sprawdzić skalę problemu niemarnowania żywności wśród konsumentów w Polsce, w styczniu 2018 roku Tesco przeprowadziło badanie wśród Polaków. Wg deklaracji co trzeci badany wyrzuca żywność raz na tydzień, a co piąty raz na miesiąc. Co dziesiąty ankietowany robi to codziennie. Zdecydowana większość badanych (91%) jest skłonna zmienić swoje przyzwyczajenia, aby podjąć codzienne działania redukujące ilość marnowanej żywności. Nawyk wyrzucania jedzenia jest zauważalny już u najmłodszych - 13% dzieci w wieku szkolnym marnuje jedzenie przynajmniej raz w tygodniu. Dlaczego? 83% wyrzuca je, ponieważ woli sięgnąć po słodycze lub przekąski dostępne w szkolnym sklepiku, natomiast aż 70% nie lubi tego, co dostali na drugie śniadanie. Odpowiedzią na ten problem powinno być zatem uczenie dzieci prawidłowych postaw w momencie, kiedy stoją przed faktycznym wyborem – w kuchni, w sklepie lub przy sklepiku szkolnym.

Tesco systematycznie rozwija swoje działania edukacyjne pod kątem uświadamiania najmłodszym problematyki marnowania żywności, aby pośrednio wpłynąć na wybory konsumenckie w ich domach i przekonać rodzinę do zmiany nawyków żywieniowych. W programie „Od uprawy do potrawy” uczniowie biorą udział w wycieczce do sklepu i uczą się od przeszkolonych pracowników m.in. jak prawidłowo przechowywać żywność czy układać produkty w lodówce. Szkoły mają również możliwość zakładania lokalnych Klubów Niemarnowania Żywności i promowania wśród dzieci idei poszanowania jedzenia. Pomagają im w tym specjalnie przygotowane materiały dydaktyczne w formie angażujących scenariuszy lekcji. Na potrzebę działań Klubów została stworzona została również planszowa gra edukacyjna „Zakupowe mistrzostwa”. Ułatwia ona nie tylko zakorzenienie dobrych nawyków zakupowych wśród najmłodszych, ale pokazuje również, że racjonalne żywienie bez marnowania może być zabawą każdego dnia.

Efektywne przekazywanie

Od 2013 roku Tesco współpracuje z organizacjami pozarządowymi, z Bankami Żywności i Caritas. Obecnie 270 sklepów, czyli 2/3 sklepów Tesco w Polsce regularnie przekazuje nadwyżki żywności do potrzebujących. Przekazywane produkty to głównie owoce, warzywa i pieczywo. Od lat w sklepach Tesco prowadzone są zbiórki żywności. Tylko podczas świątecznych zbiórek w grudniu 2018 roku zebranych zostało rekordowe 113,5 ton, co pozwoli na przygotowanie 270 tys. posiłków dla potrzebujących. Dodatkowo 20% wartości zebranych artykułów spożywczych Tesco przekazało organizacjom charytatywnym w postaci darowizny na wsparcie dystrybucji żywności do potrzebujących. Aby usprawnić współpracę z organizacjami, sieć testowo wdrożyła autorską aplikację Food Cloud, która wspiera komunikację między sklepami a organizacjami pozarządowymi i pozwala na bardziej efektywne przekazanie żywności.

Podnoszenie poprzeczki

Tesco ma bogatą historię wspierania ważnych inicjatyw i stawiania czoła społecznym, środowiskowym i ekonomicznym wyzwaniom. Działania odpowiedzialności społecznej zebrane w Strategii Pomocnych Gestów Tesco, skupiają się na tych obszarach, w których firma może dokonać prawdziwej zmiany – ludziach, miejscach i produktach. Doskonałym przykładem jest aktywność na polu walki z marnowaniem żywności. Kolejnym jest program grantowy „Decydujesz, pomagamy”. W Polsce w ciągu 4 edycji Tesco wsparło już 815 projektów, przekazując łącznie ponad 3,3 mln złotych na rzecz inicjatyw realizowanych dla i z udziałem lokalnych społeczności. Kolejnym ważnym wyzwaniem są opakowania – Tesco działa, aby do 2025 roku korzystać wyłącznie z papieru i opakowań nadających się w pełni do recyklingu i kompostowania lub pochodzących ze zrównoważonych źródeł. Planuje również obniżyć całkowitą wagę wszystkich używanych w swoich produktach opakowań.

- To bardzo ważne, aby o naszej postawie świadczyły nie tylko słowa, ale i czyny. Tesco jest jednym z największych dystrybutorów żywności na świecie, zatrudniamy setki tysięcy koleżanek i kolegów na całym świecie i obsługujemy klientów w wielu różnych społecznościach. Pracujemy z producentami, dostawcami, w lokalnych społecznościach. To wiąże się z realną odpowiedzialnością, którą traktujemy poważnie. – podsumowuje Daria Kulińska.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗