Mnuchin: gospodarka USA może znów być otwarta pod koniec lata

Amerykański sekretarz skarbu Steven Mnuchin oczekuje, że gospodarka USA ruszy do końca sierpnia.

W wywiadzie w środę dla Fox Business Network, Mnuchin powiedział, że pod koniec lata większa część gospodarki USA, jeśli nie cała, będzie otwarta. Dał do zrozumienia, że po podpisaniu przez prezydenta Donalda Trumpa najnowszego pakietu pomocy, wartości 484 mld USD, gospodarka będzie miała wszelkie niezbędne fundusze potrzebne do poradzenia sobie z zamknięciem wymuszonym przez epidemię koronawirusa. Zwrócił uwagę, że małe firmy będą miały dostęp do łącznie ponad 600 mld USD wsparcia rządu federalnego.