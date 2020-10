Mnuchin nie ujawni raportu o manipulacji walutą przed wyborami

Jest mało prawdopodobne, że sekretarz skarbu Steven Mnuchin opublikuje raport o międzynarodowej manipulacji walutą przed wyborami prezydenckimi na początku listopada, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg.

Prezentowany dwa razy do roku raport był przygotowany wiosną, ale do jego publikacji nie doszło, bo dużo ważniejsze było zajęcie się walką z kryzysem spowodowanym przez pandemię, twierdzą informatorzy agencji. Publikacja raportu, w którym znajduje się ocena, czy partnerzy handlowi USA manipulują walutą w celu uzyskania przewagi, miała potem nastąpić w lipcu, ale nie doszło do tego z niejasnych powodów. W październiku miał być opublikowany drugi raport w tym roku.