Mo-Bruk miał 26,7 mln zł zysku w II kwartale 2022 r.

To wynik o 4,4 proc. lepszy od konsensu prognoz analityków według PAP.

Przychody spółki z branży utylizacji odpadów spadły r/r o 12,8 proc. do 62 mln zł, a EBITDA o 8 proc. do 34 mln zł.

Po I półroczu przychody wynoszą 111,6 mln zł (spadek o 15 proc.), EBITDA 58,7 mln zł (spadek o 21 proc.), a zysk netto 45,6 mln zł (spadek o 18 proc.).

Sytuacja na „podstawowym” rynku Mo-Bruku pozostaje stabilna, przekonuje spółka. Rośnie zarówno wolumen odpadów do zagospodarowania, jak i stawki za ich przetworzenie. W I półroczu 2022 r. grupa osiągnęła 5,8 mln zł przychodów z likwidacji „bom ekologicznych”, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 30,8 mln zł. Niższe przychody z tego tytułu wpłynęły na sprzedaż i zyskowność w ujęciu skonsolidowanym. Mo-Bruk spodziewa się ok. 17 mln zł wpływów w III kwartale bieżącego roku z tytułu zagospodarowania pozostałych odpadów z „bomby ekologicznej” w Gorlicach.

W I półroczu 2022 r. firma zagospodarowała 123,2 tys. ton odpadów, najwięcej w ramach segmentu zestalania i stabilizacji odpadów (73,4 tys. ton), przed produkcją paliwa alternatywnego (39,6 tys. ton) oraz spaleniem odpadów niebezpiecznych i medycznych (10,2 tys. ton). W analogicznym okresie poprzedniego roku Mo-Bruk zagospodarował 124,4 tys. ton odpadów.

Na koniec czerwca 2022 r. grupa Mo-Bruk dysponowała blisko 41,7 mln zł gotówki, a wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA wynosił -0,3.