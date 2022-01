Mobilne przyspieszenie bankowości korporacyjnej

Volkswagen Bank przy wsparciu Asseco wdrożył nową aplikację do bankowości mobilnej dla klientów korporacyjnych. Wygoda, funkcjonalność oraz szerokie spektrum możliwości zarządzania swoimi finansami z poziomu smartfona to główne cele, jakim miało sprostać nowoczesne rozwiązanie. Już w pierwszym tygodniu po premierze ponad 70 proc. klientów korzystało z usług mobilnie

Volkswagen Bank, który działa pod marką Volkswagen Financial Services, to instytucja finansowa, która świadczy w Polsce usługi bankowe związane z zakupem i eksploatacją samochodów m.in. marek: Volkswagen, Audi, Seat, Škoda oraz Porsche, ale także oferuje kredyt gotówkowy na dowolny cel oraz pakiet usług bankowych, w tym konto firmowe z kartą Visa Business. Celem banku jest pełna digitalizacja, dlatego już w 2019 r. wdrożony w nim został system Enterprise Banking Platform (Asseco EBP) — omnikanałowe rozwiązanie do bankowości elektronicznej dla biznesu. Rok później organizacja zdecydowała się na uruchomienie aplikacji mobilnej, która zapewni użytkownikom równie łatwe zarządzanie finansami z poziomu smartfona. Miała ona posiadać ten sam zakres funkcjonalny co bankowość elektroniczna i pozwalać na sprawne dostosowanie do aktualnych oraz przyszłych potrzeb klientów. Do realizacji projektu Volkswagen Bank ponownie wybrał Asseco Poland, które było odpowiedzialne za wdrożenie hybrydowej aplikacji mobilnej Asseco EBP.

Hybrydowa aplikacja

Projekt rozpoczął się w maju 2020 r. od określenia wymagań i przygotowania harmonogramu prac, których celem było uruchomienie mobilnego kanału dostępu do bankowości przez aplikację mobilną. Ważną częścią wdrożenia było też bezproblemowe i szybkie zastąpienie nią dotychczasowego rozwiązania o nazwie VWFS Token Mobilny, który był wykorzystywany do autoryzacji transakcji. Nowa hybrydowa aplikacja nie musiała być jednak projektowana od podstaw. Mogła bazować na wykorzystywanym już przez Volkswagen Bank systemie Asseco EBP. Dobrze znana klientom bankowość internetowa musiała jednak zostać przeniesiona do aplikacji, zachowując nawyki użytkowników i uwzględniając różnice w obsłudze między kanałami mobile oraz desktop. Wymagała też odwzorowania w niej całego portfolio produktów banku, w tym m.in.: obsługi rachunków, realizacji transakcji, zarządzania lokatami, kredytami oraz kartami, a także składania wniosków online. Asseco było też odpowiedzialne za przygotowanie jej w wersjach dla systemów iOS, iPadOS, Android oraz dla Huawei AppGallery. Budowa aplikacji trwała około 100 dni. Postronie banku w projekt było zaangażowanych około 30 osób oraz około 20 specjalistów Asseco. Dobra współpraca zespołów sprawiła, że pełne wdrożenie produkcyjne zostało przeprowadzone w ciągu jednego weekendu. Dzięki temu nowa aplikacja Volkswagen Bank została udostępniona klientom już 1 marca 2021 r.

Od zawsze dążyliśmy do tego, aby VW Bank był instytucją nie tylko dopasowaną do potrzeb klientów, ale także wspieraną przez bezpieczne rozwiązania technologiczne. Świadomość dynamiki następujących zmian skłoniła nas do wprowadzenia cyfrowych usprawnień. Dlatego też udostępniliśmy naszym klientom Aplikację Mobilną Volkswagen Bank. Idea, jaka nam przyświeca, to pełna digitalizacja,a wprowadzone rozwiązania to nie koniec udogodnień, jakie chcemy zrealizować w najbliższym czasie. Naszym celem jest stworzenie jak najbardziej przyjaznego środowiska rozwiązań ułatwiających zarządzanie finansami klienta. Ronald Kulikowski dyrektor oddziału Volkswagen Bank GmbH w Polsce

Wierzymy, że nasze działania ułatwią klientom biznesowym prowadzenie swoich działalności, a także zagwarantują im bezpieczeństwo środków zdeponowanych w Volkswagen Banku. Wdrożenie nowej, w pełni funkcjonalnej aplikacji mobilnej było dla nas priorytetowym projektem na początek roku 2021. Przede wszystkim ze względu na chęć stworzenia przyjaznego i intuicyjnego narzędzia do korzystania z naszych usług. Dzięki nowemu rozwiązaniu nasi klienci mogą w łatwy i mobilny sposób skorzystać ze wszystkich funkcjonalności, które dotychczas były dostępne w bankowości internetowej. Dowodem na to, że odnieśliśmy sukces, są komentarze zadowolonych użytkowników. A my nie ustajemy w działaniach podnoszących jakość oferowanych rozwiązań Daria Pawęda dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu i Obsługi Klienta, Volkswagen Bank

Pozytywne recenzje

Dzięki w pełni funkcjonalnej aplikacji klienci Volkswagen Bank zyskali mobilny dostęp do wszystkich usług bankowych oraz możliwość dopasowywania ekranu głównego i funkcjonalności do własnych potrzeb czy preferencji. Intuicyjność oraz funkcjonalność aplikacji sprawiły, że mogą oni w bezpieczny i wygodny sposób zarządzać swoimi finansami. Nowe rozwiązanie przyniosło wzrost zadowolenia dotychczasowych użytkowników bankowości elektronicznej Volkswagen Bank i stworzyło możliwość pozyskania nowych. Bardzo pozytywne recenzje aplikacji sprawiły, że na koniec maja 2021 r. korzystało z niej już prawie 9 tys. użytkowników. Realizacja projektu zapewniła Volkswagen Bank nowoczesne narzędzie, które sprawia, że wszelkie modyfikacje w systemie Asseco EBP automatycznie pojawią się w kanale mobilnym. W ten sposób użytkownicy zyskują dostęp do tych samych funkcjonalności co w swojej bankowości internetowej, a bank oszczędza czas i koszty związane z wprowadzeniem dodatkowych zmian w aplikacji.

Bardzo się cieszę, że nasza wieloletnia współpraca z Volkswagen Bank przynosi tak wymierne korzyści. Z każdym zakończonym wspólnym projektem klienci banku otrzymują najnowocześniejsze na rynku narzędzia do zarządzania finansami, a bank zyskuje rozwiązanie, które pomaga szybko i elastycznie odpowiedzieć na ich potrzeby oraz wyzwania nowej, coraz bardziej cyfrowej i mobilnej rzeczywistości w sektorze bankowym. Tomasz Przybyła zastępca dyrektora Pionu Banków Komercyjnych, Asseco Poland

Wykorzystywany przez Volkswagen Bank system Asseco EBP pozwala udostępnić klientom te same funkcje niezależnie od urządzenia czy kanału, z którego korzystają. Dzięki temu bank, decydując się na uruchomienie w pełni funkcjonalnej aplikacji mobilnej, mógł szybko odpowiedzieć na zmieniające potrzeby rynku i zdecydowanie podnieść satysfakcję klientów ze świadczonych usług. Mariusz Karchut key account manager, Asseco Poland

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).

Projekt w liczbach

100 Tyle dni trwało tworzenie aplikacji.

30 Tyle osób było zaangażowanych we wdrożenie po stronie banku…

20 …a tyle po stronie Asseco.

70 proc. Taki odsetek klientów Volkswagen Banku zainstalował aplikację w pierwszym tygodniu.

9000 Tylu użytkowników wyraziło zadowolenie z nowej aplikacji.