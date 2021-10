Mobius: ceny wzrosną dramatycznie

Mark Mobius, znany inwestor i rynkowy guru uważa, że wysoka inflacja w amerykańskiej i światowej gospodarce są coraz poważniejszym problemem. I nie ma ona wcale przejściowego charakteru.

Zdaniem założyciela Mobius Capital Partners ostrzegł, że o ile część czynników inflacjotwórczych może wygasnąć lub ulec złagodzenie, niektóre pozostaną na dłuższy czas. Jak choćby koszty osobowe.

To nie jest tylko problem z łańcuchami dostaw. Coraz poważniej wygląda kwestia kosztów pracy. Rosną one nie tylko w Stanach Zjednoczonych. To bardzo duże wyzwanie dla firm, które muszą przecież zatrudniać ludzi, co będzie stawało się coraz droższe. W efekcie będą spadać marże i zyski spółek, które za wszelką ceną będą chciały, zmuszone zostaną do przerzucenia kosztów na klientów czy konsumentów – tłumaczy Mobius.

Inwestor podkreśla, że to nie jest tymczasowe, ale raczej trwałe zjawisko.

Jeśli mamy do czynienia z sięgającym 30 proc. wzrostem podaży pieniądza, to nie może być tymczasowe. Oczywiście technologia obniża koszty w niektórych obszarach. Ale rzeczywistość jest taka, że ceny będą drastycznie zrosnąć w miarę postępu. Nie mam co do tego wątpliwości – twierdzi Mobius.