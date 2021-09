Weteran rynków finansowych Mark Mobius nie spodziewa się, aby wiele innych krajów poszło śladem Salwadoru i przyjęły bitcoina jako legalny środek płatniczy.

Mobius, który przez dekady zarządzał inwestycjami we Franklin Templeton Investments uważa, że bitcoin jest „niewygodny” i „ryzykowny”. Dlatego, jego zdaniem, niewiele krajów, o ile w ogóle jakiś inny niż Salwador zdecyduje się przyjąć kryptowalutę jako legalny środek płatniczy.

Mark Mobius, fot. Bloomberg

- Być może kilka innych krajów z problemami finansowymi przyjmą go – powiedział Mobius, wymieniając jako przykład Kubę. – Jeśli rządy, szczególnie rząd USA, pozwolą na płacenie podatków w bitcoinie lub jakiejś innej kryptowalucie, wówczas zmienię zdanie, bo wówczas będzie to uznana międzynarodowo waluta. Ale obecnie nie widzę, aby mogło stać się to w niedługim czasie – dodał.

Odnosząc się do decyzji Salwadoru o przyjęciu bitcoina Mobius uważa, że był to rozpaczliwy ruch kraju, który w ubiegłym roku doświadczył największego kryzysu od czterech dekad. Mobius określił Salwador mianem „kraju-bankruta” borykającego się z „realnymi problemami”.