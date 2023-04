Mocne wzrosty na amrykańskich parkietach

fot. Bloomberg

Na zamknięciu sesji indeks największych blue chipów Dow Jones IA drożał o 1,14 proc. zyskując ponad 383 pkt i osiągając najwyższy poziom od dwóch miesięcy. Z kolei wskaźnik szerokiego rynku S&P500 zwyżkował o 1,33 proc. notując największą dzienną zmianę od początku kwietnia. Natomiast technologiczny Nasdaq zdrożał o 1,99 proc.

Inwestorzy bardzo pozytywnie odnieśli się do najnowszych danych o inflacji i z rynku pracy. Oba odczyty zwiększyły bowiem szanse na złagodzenie stanowiska władz monetarnych w kontekście zacieśniania polityki stóp procentowych.

Graczy ucieszył większy niż oczekiwano spadek inflacji cen producentów. W marcu w porównaniu z lutym PPI spadła o 0,5 proc. podczas gdy spodziewano się zerowej zmiany. W ujęciu rocznym wskaźnik wyhamował tempo zwyżki do 2,7 proc. z 4,9 proc. miesiąc wcześniej. Sugeruje to spadek presji kosztowej, co może oznaczać, że nie będą one w takiej skali jak dotychczas przenoszone na konsumentów.

Kolejnym czynnikiem, choć de facto nie powinien być w „normalnych” warunkach pozytywnie odbierany, był wzrost liczby tzw. nowych bezrobotnych. W ubiegłym tygodniu liczba złożonych wniosków o ochronę przed bezrobociem podskoczyła o 11 tys. do 239 tys., dochodząc do najwyższego poziomu od stycznia 2022 r. A to z kolei może dowodzić, że rynek pracy, który przez rok pozostawał bardzo odporny na działania Fed w końcu zaczyna wykazywać oznaki stygnięcia koniunktury, co jest czynnikiem koniecznym do skutecznego obniżenia koniunktury.

Oba elementy mogą zostać ocenione przez Fed jako „podążanie w dobrym kierunku” i pretekst do wstrzymania lub mniejszej podwyżki stóp procentowych.

Eksperci podkreślają, że inflacja zarówno na poziomie konsumentów, jak i producentów zmierza na południe, we właściwym kierunku… mimo że jest podwyższona, to wciąż dobra wiadomość i ważna kwestia w kontekście zakończenia cyklu zacieśniania przez Fed.

Kolejny spadek oczekiwań związanych z majowym posiedzeniem FOMC ponownie osłabiał dolara, który zszedł do najniższego poziomu względem euro od roku. Z kolei w wąskim zakresie wahały się rentowności obligacji. W przypadku dwuletnich papierów, mocno skorelowanych z poziomem stóp procentowych oscylowała wokół poziomu 3,95 proc. Z kolei benchmarkowe 10-latki odnotowały około 6 pkt wzrost zysków w okolice 3,45 proc.

Bitcoin podrożał o 1,3 proc. ponownie wychodząc ponad próg 30 000 USD wraz ze wzrostem Ethereum do nowych szczytów z 2023 r.

Udany dzień odnotowało złoto. Wykorzystało szansę stworzoną przez tańszego dolara i wzrost akceptacji ryzyka. Zdrożało o 1,5 proc. osiągając na finiszu sesji na Comex poziom 2055,30 USD/u, najwyższy od 6 sierpnia 2020 r. blisko historycznego rekordu 2069,40 USD/u.

Powodów do zadowolenia nie mieli natomiast handlujący na rynku ropy. Surowiec, którego notowania podobnie jak złoto oparte są na dolarze wyraźnie potaniał, tracąc 1,3 proc. i schodząc w przypadku amerykańskiej odmiany WTI do 82,16 USD za baryłkę. Dzień wcześniej ropa osiągnęła najwyższy poziom wyceny od 16 listopada zeszłego roku.

Relatywnie stabilne zachowanie obligacji ożywiło handel akcjami spółek wzrostowych, które są wrażliwe na stopy procentowe. O prawie 2 proc. w górę szły kursy walorów Apple, Amazon.com i Alphabet.

Inwestorzy już z niecierpliwością wyczekują na rozpoczęcie sezony raportów kwartalnych. Szczególnie w kontekście banków, które znalazły się w poważnym kryzysie po bankructwie Silicon Valley Bank i Signature Bank. Istnieją poważne obawy o pogorszenie rentowności instytucji finansowych w miarę wzrostu stóp procentowych.

Duże amerykańskie banki JPMorgan Chase, Citigroup i Wells Fargo już jutro przedstawią swoje raporty. Między innymi na ich podstawie inwestorzy będą wyciągać wnioski na temat ogólnej kondycji sektora.

Prognozy analityków sugerują, że firmy finansowe wchodzące w skład indeksu S&P 500 odnotują wzrost zysków o 4,3 proc. w pierwszym kwartale. W przypadku wszystkich składowych tego wskaźnika oczekuje się spadku zysków o 5,2 proc. Jeśli tak się stanie istotnie, byłby to najgorszy wynik od III kw. 2020 r.