Mocny spadek akcji Manchesteru United wskutek przełomowych informacji

Akcje Manchesteru United spadły we wtorek przed otwarciem sesji w USA po raporcie opublikowanym w "The Mail on Sunday". Raport ten sugerował, że rodzina Glazerów, która posiada klub na własność, ma zamiar wycofać Manchester United z rynku, ponieważ nie otrzymała ofert spełniających ich cenę wywoławczą - donosi agencja Bloomberg.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl