Modlin: jak zaoszczędzić 300 mln zł

Raport Polkonsultu, który projektował większość polskich lotnisk, pokazuje, że rozbudowa podwarszawskiego portu będzie kosztować 784 mln zł.

784 mln zł inwestycji w 60 miesięcy pozwoliłoby do 2024 r. zwiększyć przepustowość Lotniska Modlin nawet do 11 mln pasażerów – to koszty powiększone o 20-proc. rezerwę, wynika z analizy Polkonsultu, założonej w 1973 r. firmy, która projektowała lotniska w Modlinie, Szymanach i Lublinie, pracowała przy przebudowie lotnisk w Katowicach, Gdańsku, a obecnie pracuje dla portu w Krakowie. Natomiast w 20 miesięcy kosztem 121 mln zł można zwiększyć przepustowość Modlina do 8-8,4 mln pasażerów.

Zobacz więcej Lotnisko Modlin ARC

- Modlin od początku był projektowany jako lotnisko o standardzie C, czyli najniższym. Arup przyjął błędne założenia: 9-10 mln pasażerów, konieczność budowy czterech dróg szybkiego zejścia i zabudowy palczastej, podczas gdy większość europejskich lotnisk ma budowę liniową. To doprowadziło do błędnych szacunków kosztów – mówi Ryszard Zaremba, prezes Polkonsultu.

Z raportu brytyjskiej firmy wynika, że niezbędne w Modlinie inwestycje to koszty na poziomie 1,045 mld zł.

- Arup przyjął, że Ryanair podwoi liczbę pasażerów. To przecież deklaracja firmy, na dodatek dotycząca całej aglomeracji warszawskiej. Ryanair w prawie całej Europie lata z głównych lotnisk i niewykluczone, że będzie latać z Chopina. Na dodatek te 6 mln pasażerów linia obiecuje w ciągu pięciu lat. Arup przyjął, że natychmiast po zwiększeniu przepustowości Modlina zostanie ona zapełniona przez Ryanaira, tak się nie stanie. Radom jest za daleko, w Europie tylko dwa lotniska znajdują się ponad 100 km od centrum miasta: pod Sztokholmem, ale tam jest tylko 2 mln pasażerów i Hahn, które traci na znaczeniu, bo Ryanair właśnie przenosi się do Frankfurtu – dodaje Marek Serafin z lotniczego portalu PRTL.PL.

Dla utrzymania ruchu w Warszawie i okolicach konieczna jest rozbudowa Modlina.

- Gdyby rok temu rozpoczęła się rozbudowa, w przyszłym mielibyśmy podwojoną przepustowość – podsumowuje Marcin Danił, wiceprezes Lotniska Modlin.

Zarząd chciałby wyemitować obligacje, ale od ubiegłego roku nie zgadza się na to jeden z akcjonariuszy: PPL, właściciel Lotniska Chopina, który planuje inwestycje w port w Radomiu.