Od piątku Witold Słowik będzie pełnił obowiązki prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej - poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Obrony Narodowej. W czwartek z Witoldem Słowikiem spotkał się szef MON Mariusz Błaszczak.

W spotkaniu uczestniczył dotychczasowy prezes PGZ Jakub Skiba, który złożył rezygnację z przyczyn osobistych. Błaszczak podziękował odchodzącemu prezesowi za dotychczasową współpracę i działania podejmowane na rzecz rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego.



Wcześniej, w czwartek Słowik złożył dymisję ze stanowiska wiceministra inwestycji i rozwoju.



"W rozmowie z Witoldem Słowikiem, minister Błaszczak podkreślił, że oczekuje podejmowania takich działań, dzięki którym poszczególne podmioty należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej nie będą ze sobą konkurowały, a będą skutecznie współpracowały, uzupełniały się i wymieniały informacjami, tak aby w konsekwencji tworzyć konkurencyjne oferty skierowane dla Wojska Polskiego, jak również dla zagranicznych klientów" - napisano w komunikacie resortu obrony.



Dodano, że szef MON przypomniał, iż "PGZ ma być liderem nadzorującym i koordynującym wszystkie projekty, zaś spółki PGZ powinny tworzyć grupy domenowe wyspecjalizowane w produkcji dla danego rodzaju wojsk" .



Minister podkreślił, że polski przemysł obronny jest kołem napędowym polskiej gospodarki - daje miejsca pracy Polakom i musi dostarczać też polskiemu wojsku nowoczesny sprzęt.



Odchodzący prezes PGZ Jakub Skiba w przekazanym PAP oświadczeniu napisał m.in., że podczas swej prezesury zainicjował działania zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGZ i dalszej konsolidacji sektora zbrojeniowego.



"Podjąłem się m.in. spraw związanych z niezbędnymi zmianami własnościowymi i reorganizacją organów zarządczych w podmiotach należących do Grupy. W czasie mojej kadencji został podpisany największy kontrakt zbrojeniowy w historii wolnej Polski, na dostawę systemu rakiet Patriot w ramach programu Wisła. Zawiera on także komponent offsetu dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Z nadzieją patrzę na perspektywę udziału polskiego przemysłu zbrojeniowego w programie Narew oraz w innych ambitnych projektach, które mają zapewnić nowoczesne uzbrojenie dla polskich sił zbrojnych" - napisał.



Przypomniał, że lipcu br. Leonardo i PGZ podpisały list intencyjny określający zasady współpracy w ramach programu AW249 – najnowszego śmigłowca bojowego mającego zaspokoić zapotrzebowanie Wojska Polskiego na nowy śmigłowiec bojowy. "Z kolei podczas wrześniowych targów MSPO w Kielcach Boeing i PGZ zawarły porozumienie o partnerstwie otwierające możliwość realizacji projektów biznesowych związanych z platformą AH-64 Apache w ramach wsparcia programu pozyskania śmigłowca uderzeniowego KRUK. Boeing i Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. podpisały także protokół, określający obszary współpracy, które dają możliwości definiowania i realizacji projektów biznesowych dotyczących platform śmigłowcowych wyprodukowanych przez innych niż Boeing producentów poza Stanami Zjednoczonymi" - podkreślił.



"Kontynuujemy proces repolonizacji sektora lotniczego, czego dobitnym przykładem jest zainicjowanie procesu przejęcia części rzeszowskiego przedsiębiorstwa należącego do spółek United Technologies Corp. i Pratt&Whitney Rzeszów S.A." - dodał.



Skiba zauważył jednak, że pomimo tych działań sytuacja sektora zbrojeniowego pozostaje skomplikowana. "Zaniechania ostatnich dekad, nieudolne restrukturyzacje, inwestycje, nieprzemyślana reprywatyzacja oraz brak zrozumienia i właściwej uwagi poświęconej przemysłowi obronnemu ze strony poprzednich rządów wstrzymywały proces odbudowy tej gałęzi przemysłu. Jestem przekonany, że obecne działania rządu - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz program modernizacji sił zbrojnych prowadzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej stanowią właściwą odpowiedź na te wyzwania" - napisał.



Witold Słowik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Krakowskiej Szkoły Managerów oraz podyplomowych studiów w zakresie zarządzania nieruchomościami na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. W 2018 r. ukończył Program ARGO Top Public Executive - zagraniczny program kształcenia dla kadry zarządzającej w administracji publicznej, organizowany przez IESE Business School oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Był m.in. dyrektorem Biura Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej (późniejszego Biura Funduszy Europejskich) w Urzędzie m.st. Warszawy, koordynował prace związane z pozyskaniem dla Warszawy łącznie przeszło 2 mld zł z funduszy unijnych. Od września 2006 r. do października 2011 r. był prezesem zarządu Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A. w Warszawie.



Od 2013 r. sprawował funkcję pełnomocnika Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. ds. budowy Centrum Wystawienniczo-Kongresowego województwa podkarpackiego w podrzeszowskiej Jasionce – projektu współfinansowanego ze środków Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.



18 stycznia 2018 r. został powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od piątku będzie pełnił obowiązki prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej.