Moody's obniżył ocenę perspektyw chińskiego sektora nieruchomości do „negatywnie”

Moody’s widzi pogorszenie perspektyw chińskiego sektora nieruchomości wynikające z trudności z przyspieszeniem wzrostu gospodarczego, informuje Reuters.

Agencja ratingowa obniżyła ocenę perspektyw chińskiego sektora nieruchomości ze „stabilnie” do „negatywnie”. Nie wierzy, że nawet z wsparciem państwa będzie on w stanie osiągnąć wzrost sprzedaży. Spodziewa się jej spadku o ok. 5 proc. w perspektywie 6 do 12 miesięcy.

Reuters przypomina, że obniżenie perspektyw chińskiego sektora nieruchomości przez Moody’s następuje po serii niewypłacalności deweloperów oraz zmagań ze spłatą długów przez największego z nich, działającego na rynku nieruchomości prywatnych, Country Garden Holdings. Cedric Lai, analityk Moody’s wskazał, że problemy tej spółki, która ma w agencji rating „Ca”, tylko jeden poziom powyżej najniższego, nasilił awersję do ryzyka wśród inwestorów.