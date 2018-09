Moody's podwyższa prognozy PKB Polski, obniża szacunki deficytu

Agencja ratingowa Moody's podwyższyła prognozę dynamiki PKB Polski na 2018 r. do 5,0 proc. z 4,3 proc. szacowanych na początku kwietnia - wynika z raportu agencji z 19 września. Prognozy wzrostu PKB na 2019 r. podwyższono do 4,2 proc. z 4,0 proc.

Agencja oceniła przy tym, że polska gospodarka osiągnęła w 2018 r. szczyt aktywności w obecnym cyklu.



Jednocześnie agencja obniżyła szacunek deficytu sektora general government Polski na 2018 r. do 1,4 proc. PKB z 1,8 proc. (projekcje z kwietnia), a na 2019 r. do 1,7 proc. PKB z 2,3 proc.



"W konsekwencji wyższego od oczekiwań wzrostu gospodarczego w I połowie 2018 r. oraz w obliczu danych o nastrojach wskazujących na dalszy, solidny wzrost w II połowie 2018 r., zrewidowaliśmy prognozy PKB w górę (...). Tym samym, spodziewamy się, że cykl gospodarczy w Polsce osiągnie swój szczyt w 2018 r. (...). W średnim i długim terminie oczekujemy spowolnienia wzrostu, w szczególności z uwagi na ciasny rynek pracy, trendy demograficzne oraz potencjalnie niższy napływ funduszy unijnych w kolejnej wieloletniej perspektywie budżetowej na lata 2021-27" - napisano.



"Pomimo słabszego do tej pory wykonania budżetu, zrewidowaliśmy w dół nasze prognozy deficytu sektora general government na 2018 i 2019 r. (...) głównie z uwagi na podwyżkę prognoz PKB. Pomimo poprawy głównych wskaźników fiskalnych deficyt strukturalny pozostaje na znaczącym poziomie ponad 2 proc. PKB, co jest trzecim największym wskazaniem wśród państw CEE, tuż za Rumunią i Węgrami" - dodano.



Agencja podtrzymała kilkukrotnie wyrażaną wcześniej opinię, że reforma sądownictwa w Polsce może przyczynić się do obniżki oceny siły instytucjonalnej kraju.



"Reforma sądownictwa w Polsce sprowadza ryzyko osłabienia niezależności systemu sądownictwa, podważenia systemu kontroli i równowagi (check and balance) oraz praworządności, a także potencjalnie może wpłynąć na naszą ocenę siły instytucjonalnej" - napisano.



Jednocześnie agencja nie spodziewa się, by UE nałożyła na Polskę sankcje w trybie procedury z art. 7 Traktatu UE, z uwagi na ciężką do osiągnięcia jednomyślność (wsparcie ze strony Węgier) w ewentualnym głosowaniu kar.