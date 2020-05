Morawiecki: 57 proc. polskich firm otrzymało dotąd państwowe wsparcie

57 proc. polskich firm otrzymało dotąd państwowe wsparcie finansowe w związku z trudnościami gospodarczymi wywołanymi pandemią koronawirusa - poinformował w czwartek w Zambrowie (Podlaskie) premier Mateusz Morawiecki. Podał też, że z 28 proc. w marcu do 8 proc. obecnie zmniejszyła się liczba firm planujących zwolnienia pracowników.

Premier prezentował dane, według których 60 proc. polskich firm musiało zmniejszyć zakres swojej działalności w związku z pandemią koronawirusa, ale 57 proc. firm otrzymało dotąd państwowe wsparcie m.in. w ramach tzw. Tarczy Finansowej.



Dylemat, czy ratować gospodarkę czy społeczeństwo, zdrowie i życie ludzi, jest fałszywy - mówił Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w zambrowskiej firmie Monolit, która jest producentem okien i drzwi, zatrudniającym ok. dwustu osób. "Społeczeństwo i gospodarka to jedno" - zapewniał. Podkreślał znaczenie ochrony miejsc pracy. "Te dwieście ochronionych tutaj miejsc pracy, dzięki +tarczy+, to też dwieście ochronionych rodzin w Zambrowie i to jest rzeczywiście taki mechanizm, który ma działać też w wielu innych miejscach w Polsce" - mówił.



Morawiecki poinformował też, że w marcu 28 proc. polskich firm planowało zwolnienia; dziś taki zamiar deklaruje 8 proc. podmiotów gospodarczych. Porównując to z danymi z innych krajów, mówił że udało się sytuację polskiej gospodarki "ustabilizować". Nawiązując do nazwy firmy z Zambrowa mówił, że kluczowa jest dobra współpraca rządu, prezydenta i Sejmu. "Żebyśmy potrafili współpracować w tych najbliższych miesiącach i latach jak monolit; to jest ważne dla szybkiego podejmowania decyzji, ochrony polskich miejsc pracy, polskich firm" - dodał premier.



"200 miejsc pracy utrzymanych w firmie Monolit to bezpieczeństwo 200 zambrowskich rodzin. Cieszę się, że tarcza pozwoliła odetchnąć pracownikom, ale też przedsiębiorcom. Dziś musimy być monolitem w walce z #koronawirus na wszystkich frontach - zdrowia, gospodarki i społeczeństwa" - podkreślił w czwartek na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.



Dyrektor zarządzający firmy Monolit Jacek Sutkowski mówił, że dzięki wsparciu w ramach tzw. Tarczy Finansowej spółka zamierza jeszcze w tym roku zwiększyć zatrudnienie, a jej plany, mimo pandemii koronawirusa, zakładają zwiększenie eksportu. "Jesteśmy firmą, która na eksport wysyła ok. 30 proc. produkcji, ale w tym roku chcemy dojść do 50 proc., mimo sytuacji związanej z koronawirusem" - powiedział. Sutkowski zachęcał też firmy, które jeszcze nie złożyły wniosków o wsparcie, aby się nie wahały i to zrobiły, gdyż - jak ocenił - cały proces jest bardzo prosty, a pieniądze trafiły do firmy bardzo szybko.



Premier Morawiecki mówił, że informacje o planach rozwojowych tej spółki "to jest pierwszy, bardzo poważny sygnał, taki promyk nadziei, że wchodzimy na ścieżkę rozwoju". "Że po tych dwóch, dwóch i pół miesiącach, kiedy musieliśmy zamrozić gospodarkę, kiedy musieliśmy zamknąć część gospodarki - jesteśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu (...). To się stało możliwe dzięki tarczy finansowej, tarczy antykryzysowej" - dodał.



Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka oceniła, że +tarcza+ zdaje egzamin. "5 milionów miejsc pracy ­- dzisiaj możemy tak naprawdę powiedzieć, że zostały ochronione" - mówiła, podkreślając, że "dziesiątki tysięcy" przedsiębiorców skorzystało z tzw. Tarczy Finansowej.



"Prawie 9 tys. firm skorzystało z gwarancji, z kredytów, które są zabezpieczone gwarancją BGK. A wygenerowane kredyty, to ponad 6 mld zł. To ogromny zastrzyk do gospodarki" - podkreśliła szefowa BGK, przyznając że są firmy, które musiały całkowicie zawiesić działalność. "Ale dzięki takiemu dużemu wachlarzowi rozwiązań wiemy, że dajemy im nadzieję na przetrwanie i to, jak będzie gospodarka stopniowo odmrażana. Będą mogli wracać, będą mogli tworzyć nowe miejsca pracy i odtwarzać te, być może, z którymi musieli na jakiś czas, bo tak to traktujemy, się rozstać" - powiedziała.