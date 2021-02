Morawiecki: czeka nas wielkie zadanie odbudowy polskiej gospodarki

Za parę miesięcy, gdy narodowy program szczepień przeciw COVID-19 będzie już nas chronił, czeka nas wielkie zadanie odbudowy polskiej gospodarki; chcemy mądrze wykorzystać ten czas próby, a służyć ma temu nasz program Krajowego Planu Odbudowy - zaznaczył w piątkowym wpisie na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu wskazał, że przed nami kilka kluczowych tygodni walki z pandemią, ale - podkreślił - na horyzoncie widać już kolejne wyzwania, do których się przygotowujemy.

"Za parę miesięcy, gdy narodowy program szczepień przeciw COVID-19 będzie już nas chronił, czeka nas wielkie zadanie odbudowy polskiej gospodarki. Chcemy mądrze wykorzystać ten czas próby, a służyć ma temu nasz program Krajowego Planu Odbudowy" - napisał Morawiecki.

Jak dodał, "z takim wyzwaniem ani Europa, ani Polska nie mierzyły się od dziesięcioleci".

"Zwycięzcami w tej walce będą ci, którzy potrafią odnaleźć się w świecie po COVID-19 i zadbać o stabilność finansów publicznych, a jednocześnie wyasygnować duże sumy pieniędzy na inwestycje. Polska ma zamiar należeć do grona państw, które wyjdą wzmocnione z tego kryzysu" - zaznaczył.

Morawiecki podkreślił, że Krajowy Plan Odbudowy został oparty na pięciu filarach. Jak przypomniał, pierwszy filar to wzrost wydajności i produktywności polskiej gospodarki oraz odbudowa konkurencyjności, co wiąże się to również ze zwiększeniem zarobków i poziomu inwestycji Polaków.

Drugi filar - wskazał premier - to cyfryzacja. "Praca wsparta przez gospodarkę cyfrową prowadzi do uodpornienia na wstrząsy, jakim był np. COVID-19" - zaznaczył.

Wskazując skuteczny i sprawny sektor zdrowia jako trzeci filar, premier podkreślił, że rząd chce zapewnić wszystkim Polakom najlepszy możliwy poziom dostępności usług zdrowotnych w świecie po koronawirusie. "Na ten cel przeznaczymy blisko 20 mld zł tylko z samego KPO" - zaznaczył.

Odnosząc się do czwartego filaru, czyli mobilnej, inteligentnej Polski, Morawiecki wskazał, że chodzi tu o wsparcie niskoemisyjnego transportu publicznego, kolei czy o inwestycje rozwojowe. "Chcemy na ten cel przeznaczyć 25 mld zł" - zaznaczył.

"Piąty filar to zmiany w zakresie polityki klimatycznej, na które musimy odpowiedzieć, czyli transformacja energetyczna" - wskazał Morawiecki. Jak dodał, w ramach partnerstwa, KPO i środków krajowych Polska przeznaczy na inwestycje w zieloną gospodarkę ponad 250 mld zł.

"To są dodatkowe pieniądze, które wynegocjowaliśmy niedawno z różnych programów. Wszystkie powyższe punkty, programy i założenia mają służyć przede wszystkim ochronie dotychczasowych i tworzeniu nowych, innowacyjnych miejsc pracy" - podkreślił.

Szef rządu zaznaczył, że Krajowy Program Odbudowy to przedsionek do polskiego Nowego Ładu. "W jego ramach chcemy przebudować system finansowy, system edukacji, system ochrony zdrowia, czy przeprowadzić wielkie inwestycje, takie jak Centralny Port Komunikacyjny Solidarity Transport Hub Poland czy przekop Mierzei Wiślanej" - wymienił.

"Wsparcie w ramach tych wielkich programów inwestycyjnych docierać będzie do wszystkich gmin i powiatów, w ramach zrównoważonego rozwoju całej Polski - znaku firmowego rządów Zjednoczonej Prawicy!" - zaznaczył Morawiecki.

Premier podziękował też wszystkim osobom, które pracowały przy KPO.

"Ten wielki, wspólny wysiłek, to kolejne świadectwo polskiej solidarności w tym trudnym czasie. Oczywiście nie wszystkie nasze ambitne zamierzenia zmieściły się w aktualnym planie KPO. Ale po to tworzymy całościową propozycję w ramach nowego kontraktu społecznego, jakim będzie Nowy Ład, żeby uzupełniać wszystkie sfery gospodarki o środki krajowe, jakie będą dostępne w większym zakresie dla Nowego Ładu, który jest programem dużo szerszym i budującym konkurencyjność Polski" - napisał.

Morawiecki stwierdził też, że właśnie o konkurencyjność rozegra się główna walka pomiędzy wszystkimi regionami świata i wewnątrz Unii Europejskiej.

"Patrząc na dotychczasowe wyniki polskiej gospodarki, zarówno w całym 2020 r., jak i na początku bieżącego roku (nadwyżka za styczeń ponad 6 mld zł!) - jestem przekonany, że wygramy tę walkę! A KPO jest przecież tylko jednym z wielu istotnych filarów całego wielkiego planu gospodarczego, który będziemy wkrótce odsłaniać przed Państwem…" - zapowiedział.