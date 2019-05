Morawiecki: Fundusz Dróg Samorządowych ma zmienić obraz polskich powiatów i gmin

Fundusz Dróg Samorządowych ma zmienić obraz polskich powiatów i gmin, szczególnie tych pozostających poza głównymi arteriami komunikacyjnymi, mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z wojewodami w sprawie FDS.

Zobacz więcej Mateusz Morawiecki fot. REUTERS/Eric Vidal/Forum

Premier powiedział, że Fundusz Dróg Samorządowych ma zmienić "obraz polskich powiatów, polskich gmin, zwłaszcza tych, które do tej pory były trochę na uboczu arterii komunikacyjnych i możliwości budżetowych".



Podkreślił, że jest to program finansowany z szeroko rozumianych środków państwowych, "z różnych jego szufladek".



"Jest to program, który będziemy realizować wspólnie z państwem, wojewodami, dla dobra samorządów. Jesteśmy tutaj, jak rozumiem, w bardzo bliskim kontakcie z samorządami. Samorządy sygnalizują nam główne swoje potrzeby, oczywiście według priorytetów. Dla porównania, ten Fundusz Dróg Samorządowych - sześciomiliardowy - przekracza kilkukrotnie, nawet można powiedzieć dziesięciokrotnie, średnioroczną wartość przeznaczoną na drogi lokalne z budżetu państwa w ośmiolatce poprzedzającej nasze rządy" - zaznaczył premier.



"Nasza dzisiejsza odprawa to również jest świadectwo wiarygodności, że przechodzimy od słów do czynów, od tego o czym dyskutowaliśmy jeszcze w zeszłym roku - pod koniec, do działań" - tłumaczył premier.



Wyjaśnił, że zdiagnozowano bardzo istotną potrzebę rozwojową - aby podłączyć, zgodnie z rządową filozofią rozwoju, wszystkie mniejsze miejscowości, tereny wiejskie - do głównych miast, gdzie łatwiej jest świadczyć usługi i sprzedawać towary; potrzebujemy dobrych połączeń komunikacyjnych.



"Przede wszystkim właśnie tych dróg powiatowych, dróg gminnych i tego dotyczy ten program" - podkreślił szef rządu.