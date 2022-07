Morawiecki: mam nadzieję, że za parę miesięcy inflacja będzie w trendzie spadkowym

"Dzisiaj walczymy z inflacją wszelkimi możliwymi sposobami I mam nadzieję że za parę miesięcy ona będzie w trendzie spadkowym" - powiedział szef rządu.

Premier stwierdził, że dzięki działaniom obecnego rządu, takim jak obniżka podatków, podniesienie kwoty wolnej, podniesienie minimalnego wynagrodzenia, w portfelach Polaków pozostaje więcej pieniędzy.

"Obniżenie podatków, podniesienie minimalnego wynagrodzenia, podniesienie kwoty wolnej, to jest pozostawienie netto w portfelach Polaków, w przypadku niektórych osób to jest ponad 100 zł miesięcznie nawet więcej, a w przypadku innych to jest kilkaset złotych rocznie. Na przykład dla kogoś kto zarabia 5000 zł brutto to jest 800 do 900 zł rocznie więcej w portfelu, a więc jest to pewna konkretna suma, która łagodzi ten ból wysokich cen" - powiedział.

Morawiecki poinformował, że wprowadzona obniżka podatku VAT do zera na zdecydowaną większość produktów żywnościowych to ubytek w budżecie w wysokości 7 mld zł, a gdyby nie obniżenie podatków na paliwo, to obecnie za litr musielibyśmy płacić złotówkę więcej niż obecnie.