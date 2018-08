Morawiecki: nasz rząd odbudowuje tory kolejowe na skalę dotąd nieznaną

Przystępujemy do ogromnej fazy remontów szlaków kolejowych, na co przeznaczyliśmy 67 mld zł. To jest kwota bez precedensu - powiedział premier Mateusz Morawiecki w Dęblinie (Lubelskie). Jak stwierdził, rząd odbudowuje tory kolejowe „w wielkości do tej pory zupełnie nieznanej”.

Premier Morawiecki i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wizytowali w środę modernizowaną linię kolejową nr 7 Warszawa – Lublin. Dęblin leży na tym szlaku.



Jak mówił Morawiecki, 25 lat temu mieliśmy około 25 tys. km torów kolejowych, 30 lat temu było 30 tys. km, a dziś jest 19 tys. km linii kolejowych. „Polska niestety w czasach III Rzeczpospolitej zwijała się.(...) Zwijanie Polski można było obserwować na przykładzie szlaków kolejowych” - stwierdził.



Odbudowa szlaków kolejowych zwiększy komfort życia, bezpieczeństwo i przyczyni się do rozwoju gospodarczego - podkreślił szef rządu. „A przez to uczynimy Polskę jedną” - dodał, zaznaczając, że chodzi o połączenie w wymiarze infrastrukturalnym.



„Po to remontujemy, dokonujemy największej w historii ostatnich przynajmniej 30 lat inwestycji w kolejnictwo, w drogi kolejowe, w ciągi kolejowe, odbudowę zamkniętych i budowę nowych dróg kolejowych, szlaków kolejowych, po to, żeby zwiększyć komfort, zwiększyć bezpieczeństwo, zmniejszyć również emisje, a więc zanieczyszczenie środowiska" - powiedział premier.



Dodał, że rządowi zależy tym, „aby ta zapomniana część gospodarki polskiej, jaką było kolejnictwo, żeby ona odzyskała swój dawny blask”.



Jak mówił szef rządu, trwająca modernizacja linii kolejowej Warszawa – Lublin „znacząco skróci czas podróży” na tej trasie. „Jest inwestycją ogromną. Pochłonie prawie 3 mld zł. Mamy te środki przeznaczone na tą inwestycję” - zapewnił.



Wskazał, że w Dęblinie jest remontowany zaniedbany dworzec kolejowy. „Będzie remontowany kosztem 145 mln zł. (…) To zwiększy atrakcyjność Dęblina, okolic, i tej części województwa lubelskiego” - ocenił premier.



Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że polska kolej dzięki modernizacji staje się nowoczesna. „Po uruchomieniu nowoczesnych systemów zarządzania i sterowania ruchem będziemy mieli kolej być może zorganizowaną najlepiej w Europie. Najnowocześniejszą z punktu widzenia technologii, których celem jest dbałość o bezpieczeństwo ruchu kolejowego” - powiedział Adamczyk.



Minister przypomniał, że modernizacja linii kolejowej Warszawa - Lublin jest największą inwestycją kolejową w Polsce, na którą pozyskaliśmy 2,9 mld zł pomocy z UE i zaznaczył, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie dobra współpraca resortu infrastruktury z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.



Zgodnie z planem, na stacji Dęblin docelowo zostaną wybudowane trzy nowe perony, które zyskają funkcjonalne wiaty, ławki, zegary, oświetlenie i tablice informacyjne. Będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, a ścieżki dotykowe ułatwią poruszanie się osobom niedowidzącym. Rowerzyści skorzystają ze specjalnych stojaków na rowery.



Projekt „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, odcinek Pilawa – Dęblin w km 55.600 – 107.283 etap I” jest największym projektem w Krajowym Programie Kolejowym. Inwestycja jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość całego projektu wynosi ponad 3,4 mld zł, z czego kwota dofinansowania unijnego POIiŚ wynosi ponad 2,9 mld zł.



W 2021 r. ma być gotowy odcinek Lublin – Otwock, pociągi będą jeździły tą trasa z prędkością 160 km na godzinę. Po zakończeniu modernizacji całej linii, co ma nastąpić w 2022 r., podróż najszybszym pociągiem z Lublina do Warszawy ma trwać 90 minut.



Obecnie ruch pociągów przez Dęblin jest wstrzymany, pociągi jeżdżą objazdem. Prace na trasie z Dęblina do Lublina są opóźnione, mają zakończyć się w połowie przyszłego roku. Na odcinek Dęblin-Otwock, po jednym torze, pociągi mają wrócić zgodnie z harmonogramem od stycznia przyszłego roku.



Modernizacja linii między Lublinem a Otwockiem obejmuje m.in. przebudowę 17 stacji kolejowych, wymianę 355 km torów i sieci trakcyjnej, budowę 11 przejść podziemnych, unowocześnienie 71 obiektów inżynieryjnych i 42 przejazdów kolejowo-drogowych.