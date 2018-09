Morawiecki: nie przymierzamy się do zmian w 500 plus

Nie przymierzamy się do zmian w 500 plus. Program działa świetnie. Jeździmy po Polsce i widzimy, jak jest odbierany, powiedział w wywiadzie dla piątkowego "Super Expressu" premier Mateusz Morawiecki.

Zobacz więcej Mateusz Morawiecki fot. Marek Wiśniewski

"Nikt nie wierzył, że nie tylko zostanie wdrożony, ale że jego finansowanie będzie możliwe dzięki walce z mafiami VAT. A to się udało" - podkreślił premier w rozmowie z "SE".



Morawiecki był również zapytany, czy rozwinięcie mody na kupowanie polskich produktów "może się udać". "Ja kocham to, co polskie. Serio. I bardzo się cieszę, że 2/3 produktów dostępnych na stacjach Orlen ma kod kreskowy zaczynający się od liczby 590, czyli +Made in Poland+" - zaznaczył szef rządu.



"Patriotyzm gospodarczy to jeden z zasadniczych elementów naszej polityki" - powiedział. Zdaniem premiera "warto kupować polskie produkty nie tylko dlatego, że są wysokiej jakości, ale także dlatego, że w ten sposób wspieramy tworzenie miejsc pracy w Polsce". "O sile i wartości polskiej marki świadczy to, że coraz skuteczniej podbija rynki na całym świecie, z czego jestem dumny" - dodał.



Morawiecki zaznaczył, że "setki polskich firm rozwijają swoje skrzydła dzięki wsparciu ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju". "Od dwóch lat przedsiębiorczy Polacy mogą liczyć na przedsiębiorcze państwo" - dodał w rozmowie z "SE".



Premier był również pytany o tzw. piątkę Morawieckiego, czyli pięć projektów rządowych zapowiedzianych przez szefa rządu na konwencji PiS w kwietniu oraz o projekt ustawy o tzw. matczynych emeryturach.



"Wszystkie pięć projektów, które przedstawiłem, było budowanych właśnie na bazie naszych rozmów z Polakami, na ich oczekiwaniach" - zapewnił premier. Dodał, że "zarówno wyprawka szkolna, jak i inwestycje w lokalne drogi to programy, które bardzo interesują ludzi". "Na lokalną infrastrukturę drogową przeznaczymy rekordową sumę 5 mld zł" - podkreślił.



"Porównajmy to do tego, co nasi poprzednicy z Platformy i PSL robili dla tych ludzi. Oni te 5 mld na drogi wydali przez osiem lat! A my te środki chcemy wydatkować przez najbliższe 12-18 miesięcy" - mówił w wywiadzie premier.



Przypomniał, że rząd realizuje również "projekty dodatkowe i ZUS-owskie czy wielki projekt dla seniorów +Dostępność Plus+". "Gwarancje emerytury dla mam co najmniej czworga dzieci zaczną obowiązywać w przyszłym roku" - zapewnił premier.