Morawiecki zapowiada nową autostradę

Przeznaczymy dodatkowe kwoty na poszerzenie lub budowę nowej autostrady, dodatkowej - mówił w stolicy Dolnego Śląska premier Mateusz Morawiecki.

Zobacz więcej Mateusz Morawiecki fot. Marek Wiśniewski

Podczas konwencji regionalnej PiS we Wrocławiu premier podkreślił, że chce mówić "o wielkich inwestycjach, które rząd PiS dziś deklaruje, ale również już je konkretnie prowadzi dla Dolnego Śląska".



"Wszyscy mieszkańcy Dolnego Śląską wiedzą jak zakorkowana jest A4, jaka to jest bolączka od Legnicy do Wrocławia i dalej na wschód, ale również od samej granicy autostrada się korkuje. Dlatego dzięki wielkiemu programowi uszczelnienia podatków przeznaczamy dodatkowe kwoty na poszerzenie lub budowę nowej autostrady, dodatkowej" - powiedział premier.



Zapowiedział również wsparcie dla planu nowoczesnej, sprawnej i szybkiej komunikacji, który zaproponowała kandydatka PiS na prezydenta Wrocławia Mirosławy Stachowiak-Różeckiej. Zaznaczył, że to jest logicznie zbudowany plan dla mieszkańców Wrocławia i całej wrocławskiej aglomeracji.



Morawiecki zwracał również uwagę, że Odra jest obecnie niewykorzystaną rzeką. "Chcemy ją przywrócić miastu i chcemy ją przywrócić gospodarce polskiej" - mówił premier. Zapowiedział w tym kontekście budowę progów wodnych w Ścinawie i Lubiążu. Dodał, że dzięki temu zarówno opolszczyzna, jak i Dolny Śląsk nie będą musiały się obawiać powodzi. "Przystępujemy do wielkiego planu udrożnienia Odry" - dodał.



Premier zapowiedział również program zdrowotny dla Dolnego Śląska. "Przebudowa dwóch wielkich programów kardiologiczne i onkologicznego zaczyna się tutaj na Dolnym Śląsku. Nowoczesna służba zdrowia z przeznaczonymi dodatkowymi środkami i całą przebudową architektury, struktur, ale również sprzętem medycznym, lekarzami, specjalistami - to już wkrótce państwo zobaczycie" - mówił. Dodał, że potrzebna jest do tego dobra współpraca rządu i samorządu.



Premier poruszył również temat skomercjalizowanych samorządowych jednostek medycznych i szpitali. Tu jako przykład Morawiecki podał Białogard. "One po paru latach raptem bankrutowały, wyłączały z leczenia całe oddziały i wyrządziły wielkie szkody dla mieszkańców. To jest droga, którą kroczą nasi oponenci polityczni, to jest coś, co próbują zrobić - sprywatyzować samorządy" - powiedział.