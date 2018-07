Morawiecki: obywatele oczekują od nas dbania o interesy Polski

Obywatele oczekują od nas dbania o interesy Polski, rozumiemy je jako wypracowanie jak najlepszych warunków do gospodarowania - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki w czasie wizyty w województwie lubuskim.

Jesteśmy wiarygodną partią polityczną. Chcemy dbać o zaufanie wyborców i rozmawiać z nimi, co w kolejnych latach jest najbardziej potrzebne dla rozwoju Polski" - mówił Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami w miejscowości Przyczyna Górna.



"Chcemy, żeby aspiracje młodych Polaków były zaspokojone. Żebyśmy byli krajem nowych technologii" - stwierdził szef rządu, dodając, że Polska "za 10 lat ma być krajem nowych technologii". "Staramy się jak możemy, nie wszystkie zaniedbania da się załatwić w 2,3,4 lata. Potrzebujemy co najmniej 5-10 lat, a najlepiej dłużej" - mówił szef rządu.



Morawiecki stwierdził też, że "krok po kroku staramy się zmieniać rzeczywistość w oparciu o wiarygodność i niekonfliktowanie grup społecznych." Chcemy, żeby rozwój był równomierny i cieszyć się z sukcesów całej Polski - podkreślał. "Nie będziemy się kłaniać żadnym ośrodkom zagranicznym, ale będziemy ze wszystkimi, ze Wschodu i z Zachodu, współpracować dla dobra polskich rolników i polskiej gospodarki po to, żeby polska gospodarka była silniejsza" - oświadczył.