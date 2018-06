Morawiecki: osiągnęliśmy bardzo dobry kompromis ws. migracji

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek nad ranem po zakończeniu pierwszego dnia szczytu UE, że osiągnięto kompromis dot. migracji, który gwarantuje, że relokacja uchodźców będzie się odbywała na zasadzie dobrowolności.

"To bardzo dobry kompromis. Osiągnęliśmy to co zakładaliśmy. Są zapisy na temat relokacji na zasadzie dobrowolności, a Dublin (rozporządzenie ws. azylowych - PAP) oparty na jednomyślności. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni" - powiedział dziennikarzom w Brukseli szef polskiego rządu.

Po ponad 2 latach trudnych dyskusji, kontrowersji i nacisków, cała EU28 jednomyślnie przyjęła stanowisko Polski i Grupy Wyszehradzkiej - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki po tym, gdy unijnym przywódcom na szczycie udało się porozumieć ws. migracji



"Po ponad 2 latach trudnych dyskusji, kontrowersji i nacisków, cała EU28 jednomyślnie przyjęła stanowisko Polski i V4: +NIE+ dla przymusowej relokacji, a o reformie +Dublina” tylko jednomyślnie+ - napisał Morawiecki w piątek nad ranem na Twitterze.

Niemiecka kanclerz Angela Merkel stwierdziła, że to dobry znak, iż przywódcom UE udało się znaleźć na szczycie wspólny język ws. migracji, ale głębokie podziały w tej kwestii utrzymują się nadal wśród państw członkowskich.



"Ogólnie rzecz biorąc, po intensywnej dyskusji na temat jednego z największych problemów Unii Europejskiej, jakim jest migracja, jest to dobry sygnał, że udało się uzgodnić wspólny tekst. (...) Nadal mamy dużo pracy, aby zbliżyć nasze poglądy" - powiedziała Merkel.



Satysfakcję z zawartego porozumienia wyraził też prezydent Francji Emmanuel Macron. W rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że udało się to dzięki wspólnej "europejskiej współpracy" przywódców. Podkreślił, że "28-ka" zgodziła się co do potrzeby posiadania w Europie specjalnych centrów, w których zarządzanoby migracją.



Dodał jednocześnie, że Europa będzie musiała jeszcze długo żyć z presją migracyjną z krajów pogrążonych w kryzysie i biedzie. "Nie jesteśmy wyspą i musimy stawić czoła temu wyzwaniu, zachowując wierność naszym wartościom" - podkreślił Macron.