Morawiecki: Polska jest gotowa na przyjęcie japońskich inwestorów

Polska jest gotowa na przyjęcie japońskich producentów, inwestorów; chcemy rozwijać współpracę gospodarczą, zadeklarował premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek w stolicy Japonii w stowarzyszeniu przedsiębiorców Nippon Keidanren.

Szef rządu w wystąpieniu, od którego rozpoczął swoją dwudniową wizytę w Tokio, wśród obszarów potencjalnej współpracy z Japonią wymieniał m.in. energetykę, elektromobilność i nowe technologie.



Deklarował również gotowość na przyjęcie japońskich inwestorów w Polsce. "Polska jest gotowa na przyjęcie japońskich producentów, japońskich inwestorów. Chcemy rozwijać współpracę gospodarczą jako jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek w UE i na świecie" - deklarował szef polskiego rządu.



Morawiecki podkreślał, że od 1989 roku polska gospodarka wzrosła trzykrotnie, a w 2019 roku Polsce udało się zanotować 4-procentowy wzrost gospodarczy. Akcentował przy tym połączenie solidarności społecznej ze stabilnością gospodarczą i rozwojem.



"Dynamiczny rozwój i zaawansowane technologie w Japonii wzbudzają podziw i szacunek na całym świecie. Planując strategię dla polskiej gospodarki i jej transformację w kierunku bardziej innowacyjnej staraliśmy się patrzeć uważnie na japońskie rozwiązania" - mówił Morawiecki.



Premier podkreślał, że jego rząd, podobnie jak rząd japoński, przygotował się na ewentualne spowolnienie wzrostu m.in. przez zwiększenie konsumpcji czy podniesienie inwestycji lokalnych.



Morawiecki porównywał również gospodarki obydwu krajów pod względem położenia geopolitycznego. „Japonia leży obok rozległych Chin i Rosji, Polska w samym sercu Europy – między Niemcami a Rosją. Nasze położenie geograficzne było w przeszłości obciążeniem, lecz dzisiaj stało się mocnym atutem” – mówił.



Premier stwierdził, że Polska może być hubem między północą i południem oraz wschodem i zachodem Europy. Zdaniem Morawieckiego Polska może jeszcze szerzej otworzyć się na japońskie inwestycje.



Wśród obszarów współpracy wymienił m.in. transport niskoemisyjny, w tym inwestycje Toyoty w Polsce, która tworzy u nas jedyne poza Japonią centrum napędów hybrydowych. Kolejnym krokiem w realizacji planów rządu dotyczących elektromobilności mają być jego zdaniem baterie litowo-jonowe.



„Polski przemysł elektromobilności w ciągu trzech lat rozwinął istotne moce produkcyjne praktycznie od zera (…) jako jedyny w Europie wytworzy pełny łańcuch wartości produkcji baterii do samochodów elektrycznych” – stwierdził Morawiecki.



Szef rządu podkreślał także rolę produkcji autobusów elektrycznych, zaznaczając, że co trzeci autobus elektryczny w Europie jest eksportowany z Polski.



Morawiecki wśród potencjalnych obszarów współpracy z Japonią wymienił także technologie opierające się na wodorze. „Jako jeden z największych producentów wodoru w UE chcemy również rozwijać kompetencje w tym zakresie i czerpać z japońskich doświadczeń” – dodał.



Premier szczególnie akcentował rolę transformacji energetycznej, która – jak mówił – jest wyzwaniem zarówno dla Polski, jak i Japonii. Zaznaczył, że oba kraje są obecnie uzależnione od importu surowców energetycznych i w obu krajach istotną rolę w zaopatrzeniu energetycznym odgrywa węgiel.



„Najważniejszym wyzwaniem dla obu naszych krajów jest znalezienie rozwiązania, które uczyni transformację energetyczną bardziej sprawiedliwą z globalnego punktu widzenia i perspektywy zwykłych ludzi. Ambitne plany wymagają ambitnych narzędzi do ich wdrożenia” – mówił Morawiecki.



„Oba rządy muszą uwzględniać głos ruchów oddolnych i pamiętać o umowach wielostronnych, które postulują szybką dekarbonizacją naszych gospodarek i to czynimy” – dodał.



Przekonywał, że przejście na energię odnawialną powinno uwzględniać bezpieczeństwo energetyczne państwa i dobrobyt obywateli. Deklarował przy tym, że rząd chce inwestować w technologie zgazowania węgla, stosowaną w Japonią. Podkreślał, że rząd chce także, aby co najmniej 10 proc. polskich domów została objęte w ciągu 10 lat fotowoltaiką.



Morawiecki podkreślał również rolę wykształconej młodzieży w budowaniu gospodarki opartej na nowych technologiach i zaznaczył, że Polska aspiruje do roli hubu technologicznego w regionie m.in. zwiększając wydatki na badania i rozwój. „Liczymy na to, że coraz więcej japońskich firm będzie zakładało w Polsce swoje centra badawczo-rozwojowe i współpracowało z polskimi uczelniami” – dodał.



Zdaniem szefa rządu Polska, jako największa gospodarka wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej, może m.in. dzięki rozwojowi powiązań w UE, współpracy z partnerami poza Europą, stabilności budżetowej i niskiemu budżetowi, być źródłem nowych impulsów rozwojowych.



Z kolei wiceprezes Nippon Keidanren Kuniharu Nakamura mówił, że Polska dzieli z Japonią podstawowe wartości, w tym wolność, demokrację czy nadrzędną rolę prawa. Wyraził przekonanie, że wizyta premiera Morawieckiego przyczyni się do pogłębienia dalszych relacji między Polską a Japonią.



Nakamura wskazywał na wzrost wzajemnej wymiany handlowej, obniżkę ceł na niektóre produkty z UE, co sprawia warunki do zwiększenia eksportu także z Polski. „Polska aktywnie działa na rzecz rozwoju bezpośrednich inwestycji” – mówił.



Zaznaczył, że w Polsce działa obecnie 300 firm japońskich, w tym głównie producenci części samochodowych. Zdaniem Nakamury m.in. dalsze ulgi podatkowe mogą przyczynić się do zwiększenia zainteresowania inwestycjami firm japońskich w Polsce. „Polska jako największa gospodarka środkowo-wschodniej Europy oraz państwo leżące w dogodnym miejscu z punktu widzenia dostępu do Europy Zachodniej, państw nadbałtyckich Ukrainy i Rosji jest dla Japonii partnerem strategicznym” – akcentował Nakamura.



Nippon Keidanren to największa organizacja biznesowa w Japonii zrzeszająca kadry zarządzające największych przedsiębiorstw. Powstała w 2002 roku i uważana jest za najważniejszą grupę lobbingową w kraju.



Po wykładzie wygłoszonym w Nippon Keidanren premier spotka się z przedstawicielami Polonii w ambasadzie RP w Tokio. We wtorek natomiast Morawiecki odbędzie szereg spotkań z przedsiębiorcami oraz parą książęcą i premierem Japonii Shinzo Abe.