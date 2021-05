Polska może stać się hubem wodorowym w ciągu kolejnej dekady i będziemy podejmowali działania, żeby takim hubem się stała. Jedną z Dolin Wodorowych będzie Rzeszów - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej w Jasionce premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki podczas swojej wizyty na Podkarpaciu powiedział, że przed Polską jest "dekada zmian, która ma szansę wzmocnić nasze państwo we wszystkich jego regionach i taki jest nasz plan dla Rzeszowa, dla Podkarpacia".

Premier podkreślił, że aby skorzystać z tego planu, należy zwrócić się w stronę tego, co "widać dla całego świata, jest podstawowym paradygmatem polityki gospodarczej - to transformacja klimatyczna i energetyczna, która niesie ze sobą możliwości rozwoju dla całych regionów". Jak tłumaczył szef rządu, "jednym z podstawowych elementów tej transformacji jest to, na czym teraz najbardziej zaawansowane państwa świata zaczynają się koncentrować; to gospodarka wodorowa, transformacja uwzględniająca wodór w całym łańcuchu kompetencji, wykorzystująca wodór w produkcji energii elektrycznej".

Mateusz Morawiecki, fot. Marek Wiśniewski

Według Morawieckiego "Polska może stać się hubem wodorowym w ciągu kolejnej dekady i będziemy podejmowali działania, żeby takim hubem się stała. Jedną z Dolin Wodorowych (...) będzie Rzeszów, Podkarpacie" - zadeklarował premier.

Według niego "już teraz Polska jest jednym z liderów produkcji wodoru na świecie", piątym w ujęciu globalnym, a trzecim w Europie. "Takie możliwości zobowiązują i pokazują, że mamy u nas w Polsce wypracowane kompetencje" - ocenił Morawiecki. Jak dodał, w Polsce będzie pięć Dolin Wodorowych i "to będą główne ogniwa gospodarki wodorowej".

Chcemy mierzyć wysoko, wodór ma szansę być paliwem z przyszłości - powiedział szef rządu, zapowiadając, że do 2034 roku powstaną w Polsce elektrolizery o mocy co najmniej dwóch gigawatów.