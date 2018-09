Morawiecki: potrzebna jest wiarygodność. A PO to Puste Obietnice

Żeby Polskę wywalczyć, potrzebna jest wiarygodność, skuteczność, solidność działań. A na przykładzie Opolszczyzny widać, co znaczą obietnice dla naszych poprzedników. PO to Puste Obietnice - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki.

"Żeby Polskę wywalczyć, ważna jest wiarygodność, skuteczność, solidność działań. Tu - w Opolszczyźnie i w Opolu - najlepiej widać, co znaczą obietnice naszych poprzedników. To są Puste Obietnice - PO" - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki podczas regionalnej konwencji samorządowej PiS w Opolu.



Mateusz Morawiecki powiedział, że w Namysłowie w 2015 r. premier Ewa Kopacz obiecała odbudowę linii kolejowej nr 143, która biegłaby m.in. przez Wrocław, Namysłów i Kluczbork. "I te obietnice dla Opolszczyzny zostały złamane już wtedy przez PO. A my je odtwarzamy. Teraz ta linia kolejowa jest na liście naszych zadań, ona powstanie".



Podawał też inne przykłady - m.in. zapowiedzi dot. obwodnic Kędzierzyna-Koźla czy Olesna. "Złamali te obietnice!" - mówił premier.



Odnosząc się do tych przykładów, powiedział: "Rządzili województwem, rządzili miastem przez tyle lat, rządzili państwem przez osiem lat. Żadne obietnice nie zostały spełnione".



"Widziałem te przystanki autobusowe, zamknięte obdrapane, zarośnięte trawą. To był ich program w rzeczywistości. Przyjrzyjcie się temu, co zrobili, nie temu, co mówili. Zwinięte linie kolejowe, zamknięte posterunki policji, zamknięte dworce autobusowe, kolejowe, zamknięte linie PKS. To wszystko było zwijane. A rozwijane były dywany przed mafiami VAT-owskimi. I my to wszystko zmieniamy, dokładnie, o 180 stopni" - mówił premier w Opolu.



Jak dodał, rząd z tymi mafiami zwycięża "powoli, bitwa po bitwie". "Dlatego było możliwe 900 mln zł, za chwilę prawie 1 mld zł, dla Opola, z nieba, dla opolskich dzieci w postaci 500 plus. To jedno się z drugim łączy" - ocenił.



"Uczciwie podeszliśmy do państwa. To samo chcemy zrobić w samorządach" - powiedział.