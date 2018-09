Morawiecki: powinniśmy być dumni z naszych programów społecznych

Powinniśmy być dumni z naszych programów społecznych, nasza polityka społeczna zmieniła oblicze tej ziemi - powiedział premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek na spotkaniu z mieszkańcami Sochaczewa (woj. mazowieckie).

"Jesteśmy dumni z naszej historii, z historii Polski. Tak samo szanowni państwo powinniśmy być dumni z naszych programów społecznych" - powiedział premier, zwracając się do zebranych mieszkańców Sochaczewa.



"To dlatego właśnie nasi współrodacy, którzy nie rozumieją naszej polityki społecznej, którzy czasami nieładnie się wypowiadają o niej, nie rozumieją, że ona zmieniła, ta polityka społeczna - 500 plus, 300 plus - zmieniła oblicze tej ziemi" - podkreślił Morawiecki.



"Czy mamy się jej wstydzić? Nie" - przekonywał premier.



Szef rządu wskazał, że przeciwnicy obecnej ekipy rządzącej także są beneficjentami tej polityki. Choć - jak zaznaczył - mówią o niej czasami "ochłapy". W tym kontekście Morawiecki zwrócił uwagę, że niedawno "przedstawicielka samozwańczych elit III RP powiedziała, że 500 plus, to jest tylko dla dołów społecznych". "Szanowni państwo, to jest miara tego, co opozycja, co tzw. samozwańcze elity myślą o nas wszystkich" - ocenił.



"My jesteśmy solą ziemi (...) i my Polskę odbudujemy" - zadeklarował premier.