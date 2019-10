Morawiecki: trzeba dać szansę krajowym przedsiębiorcom, to nasza podstawowa filozofia

Trzeba dać szansę krajowym przedsiębiorcom, to jest nasza polityka, nasza podstawowa filozofia, deklarował premier Mateusz Morawiecki podczas wtorkowego spotkania z przedstawicielami biznesu, które odbyło się na marginesie Kongresu 590 w podrzeszowskiej Jasionce.

Podczas wystąpienia premier podkreślił, że ewidentnie wokół nas następuje spowolnienie gospodarcze, które jak wskazał widać już w strefie euro oraz w gospodarce niemieckiej.



"Po raz pierwszy od 30 lat mamy jednak sytuację taką, że polski wzrost gospodarczy, PKB nie spada proporcjonalnie do tego, jak spada wzrost niemiecki, eksport niemiecki. Nie chcę przez to powiedzieć, że jesteśmy zupełnie odłączeni od tego podstawowego trendu, broń Boże nie; z pokorą podchodzimy do rzeczywistości gospodarczej, ale chcę zauważyć, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat potrafiliśmy wypracować nasze wewnętrzne - że tak powiem - soki żywotnego wzrostu, które pomagają nam utrzymać wzrost na bardzo wysokim poziomie w porównaniu do krajów ościennych" - mówił premier.



Jego zdaniem podstawową bolączką makroekonomiczną był do tej pory brak krajowych oszczędności. "Stąd też chciałem bardzo gorąco państwa poprosić - jako przedsiębiorców, właścicieli firm, prezesów - o zachęcanie do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. To jest de facto pierwsza próba wygenerowania autentycznie polskich oszczędności. Do tej pory zawsze było tak, że mieliśmy szczupłość kapitału, w związku z tym zapraszaliśmy ten kapitał z zewnątrz, sprzedawaliśmy mu czasami najlepsze kąski" – zwracał uwagę premier.



„Trzeba dać szansę krajowym przedsiębiorcom. To jest nasza polityka, taka podstawowa filozofia działania. Możemy iść drogą trochę bardziej krętą, pod górkę, ale staramy się przede wszystkim wychodzić naprzeciw poprzez budowanie krajowego zasobu oszczędności; przez to też krajowych inwestycji, niezależnych wyłącznie od sprzedaży majątku krajowego, a jednocześnie promocja wzrostu gospodarczego poprzez repatriacje kapitału na skutek promocji eksportu” – dodał Morawiecki.



W tym kontekście szef rządu zwracał uwagę, że eksport polskich produktów i usług "jest najlepszą metodą importu kapitału do Polski bez dodatkowego uzależnienia się od kapitału zagranicznego".



„Takie proste, a zarazem takie skomplikowane, dlatego eksport jest naszym oczkiem w głowie” – dodał. Premier podał też, że w latach 2016-2018 eksport polskich produktów i usług rósł dwa razy szybciej niż eksport całego świata. Jak zaznaczył chodzi o eksport brutto.



„Dzięki waszym działaniom i waszych pracowników, produktywność Polski jest rosnąca, wydajność pracy pracowników jest na tyle wysoka, że potrafiliśmy mimo relatywnie szybkiego przyrostu płac, rosnąć dwa razy szybciej w eksporcie naszych produktów i usług niż reszta świata" - podkreślił.



Morawiecki zwrócił też uwagę, że przedsiębiorcy często skarżą się na zbyt dużą liczbę regulacji. Zaznaczył jednak, że „70 proc. naszych regulacji pochodzi z Unii Europejskiej i że jesteśmy przez zachodnią część UE coraz częściej traktowani jako konkurent".



Jak dodał dzisiaj w dużym stopniu konkurencja między państwami odbywa się na poziomie regulacji.Odnosząc się do krajowych regulacji wskazał, że spada liczba stron ustaw. Jak wskazał w 2017 r. było 30 tys. stron, a w zeszłym już ok. 15 tys. "Zmniejszyliśmy liczbę ustaw, liczbę regulacji, tak jak sobie tego przedsiębiorcy życzyli" – podkreślił premier. Jak zaznaczył, teraz następny krok należy do urzędników. "Tego nie da się zadekretować jedną ustawą, to powolny proces zachodzący z roku na rok, ale ja wierzę, że on się odbywa" – dodał Morawiecki.



Premier wyraził też zadowolenie z sukcesów polskich przedsiębiorców. "Cieszę się, że coraz częściej polscy przedsiębiorcy kupują swoich konkurentów w Europie Zachodniej i na całym świecie. To jest wyraźny znak tego, że nie tylko się nie boimy, ale że jesteśmy krajem gospodarczego sukcesu" – ocenił Morawiecki.



Przed spotkaniem z przedsiębiorcami, jak podało KPRM na Twitterze, premier Morawiecki uczestniczył w spotkaniu z delegacją z USA.