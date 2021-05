Morawiecki: uwspólnotowienie patentów powinno być szybko przedyskutowane i zrealizowane

Uwspólnotowienie patentów szczepionek jest tematem, który coraz szerzej zyskuje swoich zwolenników, powinna to być kwestia szybko przedyskutowana i szybko zrealizowana – mówił premier Mateusz Morawiecki w piątek w Portugalii.

Szef rządu podczas briefingu na zakończenie pierwszego dnia spotkania unijnych liderów w Porto podkreślał, że bardzo gorąco dyskutowanym tematem jest kwestia uwspólnotowienia patentów szczepionek.

Mateusz Morawiecki, Fot. Krystian Maj/FORUM

"To temat, który my podnieśliśmy już parę miesięcy temu. W obliczu takich wyzwań, tak fatalnej choroby jaką jest Covid-19 szczepionki powinny być dobrem wspólnym i my na pewno stoimy na takim stanowisku" – podkreślił Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że to właśnie rządy państw członkowskich i cała UE wyłożyły dużo środków na to, by szczepionki mogły powstać. "Tym bardziej uważam, że uwspólnotowienie patentów jest tematem, który nie tylko coraz szerzej zyskuje swoich zwolenników tutaj (…), ale powinien być kwestią szybko przedyskutowaną i szybko zrealizowaną" – ocenił polski premier.

Morawiecki przyznał, że kolejnym tematem szeroko dyskutowanym jest kwestia paszportów szczepionkowych. Wskazał, że w kilku krajach naszego regionu ten proces jest dalej posunięty i państwa coraz częściej myślą o tym, aby wprowadzić swojego rodzaju certyfikowanie, które da bardziej swobodne podejście do realizacji pewnych możliwości gospodarczych, społecznych.

Jak zaznaczył premier w Polsce "jesteśmy u progu tej dyskusji". "Tutaj warto podkreślić, że wiele państw jest już tutaj zaawansowanych w tej dziedzinie" - dodał.

Odnosząc się do głównego tematu szczytu w Porto, czyli kwestii społecznych, Morawiecki przyznał, że wielu premierów pytało go o polskie rozwiązania. "Przedstawiamy nasze programy społeczne jako fundament naszego modelu społecznego. Modelu sprawiedliwego, solidarnego" - mówił dodając, że u źródeł tego wszystkiego stało uszczelnienie systemu finansów publicznych.

Ale później – jak dodał – Polska przesunęła ogromną pulę środków na walkę z wykluczeniem, ubóstwem, biedą i bezrobociem.

Premier podkreślał jednocześnie, że "Polska stara się być wśród tych najlepszych", jeśli chodzi o wyeliminowanie różnicy w płacy między kobietami a mężczyznami.

Jak zapewniał, ta kwestia jest niezwykle ważna. "Na tym samym stanowisku, w tej samej firmie albo w podobnych bardzo przedsiębiorstwach płaca powinna być identyczna lub niemal identyczna, a na pewno nie powinno być tak, że kobiety zarabiają mniej” – mówił Morawiecki.

Jak dodał, Polska w tej kwestii jest "pewnie gdzieś w górnym kwartylu wśród krajów UE, czy w ogóle krajów europejskich, ale to nie wystarczy dla nas". "Chcemy być jedni z najlepszych tutaj" – zapewniał.

Morawiecki oświadczył, że stworzenie jak najlepszych warunków do pracy, ale też do powrotu do pracy po okresie macierzyństwa jest "dla nas jednym z bardzo ważnych zadań".

Premier poruszył też temat tworzenia miejsc pracy po pandemii Covid-19. Jak mówił jest to bardzo mocno zależne również od Funduszu Odbudowy w Europie i krajowych programów odbudowy.

Relacjonował, że "wszyscy tutaj gratulowali nam tego, że Sejm ostatnio przyjął regulacje dotyczące programu odbudowy".

"Czekamy na jego ostateczną ratyfikację w Polsce i w innych krajach, bo dzięki temu, te ogromne środki będziemy mogli użyć na wiele projektów, ale przede wszystkim za tymi projektami niech kryją się te dwie najważniejsze również społeczne kwestie, te dwa najważniejsze cele, czyli tworzenie nowych miejsc pracy i wynagrodzenia dla Polaków, wynagrodzenia pracowników" - powiedział premier Morawiecki.