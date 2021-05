Morawiecki: w ciągu kilku dni pokażemy Polski Ład

W ciągu kilku dni pokażemy Polski Ład - wielki program inwestycji w zdrowie, rodzinę, demografię, infrastrukturę; znaczna część inwestycji w naszych obywateli ma służyć wzrostowi produktywności w gospodarce - zapowiedział w środę podczas kongresu Impact'21 premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu wystąpienie na kongresie Impact'21 rozpoczął od wymienienia postaci ze świata nauki i biznesu, które - jak mówił - zwróciły jego uwagę w świecie innowacji. Wymienił brytyjskiego naukowca o polskich korzeniach Leszka Borysiewicza, szefową YouTube Susan Wojcicki oraz szefową strategii jednego z większych amerykańskich start-upów Natalię Brzezinski.

"Naszym celem, celem rozwoju polskiej gospodarki jest to, żeby osoby o takich talentach mogły budować polską gospodarkę, europejską gospodarkę tutaj, na polskiej ziemi" - mówił Morawiecki. Zapewnił, że celem jego rządu będzie wspólnie z przedsiębiorcami, pracownikami, w ramach dialogu społecznego znaleźć najlepsze drogi rozwoju dla ludzi innowacyjnych.

"Polska może być takim miejscem i dziś jesteśmy w przededniu przełomowego czasu dla całego świata" - dodał premier w kontekście wygasania pandemii koronawirusa.

Premier zwracał uwagę na konieczność szukania nowych ścieżek rozwoju gospodarczo-społecznego w oparciu o trzy podstawy działania: zastosowanie rządowych tarcz pomocowych, które - jak mówił - pozwoliły zachować 5 mln miejsc pracy, o fundusze unijne, które będą przeznaczone m.in. na energetyką, klimat, rozwój infrastruktury, służbę zdrowia i edukację oraz o Polski Ład.

"Te fundusze (unijne) są immanentną częścią czegoś innego - Polskiego Ładu, który w najbliższym tygodniu, w ciągu najbliższych kilku dni pokażemy i przedstawimy jego główne założenia" - zapowiedział Morawiecki.

"Jeśli miałbym jednym zdaniem ująć, czym jest Polski Ład, to powiedziałbym, że jest to wielki program inwestycyjny, wielki program inwestycji w polskie zdrowie, w polską rodzinę, w demografię, w odbudowanie polskiej infrastruktury i potencjału gospodarczego tam, gdzie został on nadwątlony przez COVID-19, a rozbudowanie tam, gdzie cały czas ta infrastruktura potrzebuje rozbudowy - dodał.

Szef rządu zaznaczył, że "bardzo zasadniczym" czynnikiem w Polskim Ładzie będzie "inwestycja w człowieka" oraz czynnik społeczny, który określił jako "kluczowy.

Morawiecki definiował i opisywał także "punkt wyjścia" startu Polskiego Ładu i rzeczywistości gospodarczej po pandemii. Jak dodał, Polska nie tylko nie straciła, ale także stworzyła w minionym 1,5 roku nowe miejsca pracy, ma najniższe obecnie bezrobocie w UE.

Dodał, że wzrosła także produkcja przemysłowa, co - jak stwierdził - jest zasługą tarcz antykryzysowych i działalności Polskiego Funduszu Rozwoju. Szef rządu jako istotny wymienił także wzrost sektora usług, w tym eksportu usług, który poprawia bilans handlowy i bilans rachunku bieżącego.

"To nie jest przypadek, że cały czas polski eksport rośnie i działa jak dobrze naoliwiona maszyna. W ciągu kilku pierwszych miesięcy tego roku eksport USA do Niemiec, naszego głównego partnera handlowego, zmalał o ok. 10 proc. W tym samym czasie polski eksport do Niemiec wzrósł o ok. 15 proc. To dowód wzrostu polskiej produktywności" - zauważył Morawiecki.

"To dowód, że ta ukryta, rezydualna wartość, trudna niekiedy do właściwego odczytania w trendach, jaką jest produktywność - a zarazem najważniejsza wartość, która determinuje przyszły wzrost gospodarczy, to na czym nam zależy - szybki wzrost wynagrodzeń - ma się dobrze. Jesteśmy w punkcie startu, ale dobrym punkcie startu tego początku wyścigu o zajęcie miejsca w świecie po COVID-19" - mówił szef rządu.

Wśród najistotniejszych czynników, który będzie determinował światową gospodarkę po pandemii premier wymienił innowacyjność. W tym kontekście stwierdził, że Polska w wartościach bezwzględnych i przyroście procentowym nie odnotowała nigdy tak dobrego wyniku w badaniach i rozwoju, wdrożeniach innowacji, jak w ostatnich latach. Podkreślił, że innowacje te przekładają się na wdrażanie ich i komercjalizację w postaci konkretnych produktów na rynkach.

"Już nie tylko jesteśmy autorami tych nowinek, tych znakomitych rozwiązań, które nadają impuls rozwojowi poszczególnym sektorom gospodarki, także w Kalifornii, ale jesteśmy dzisiaj także twórcami i potrafimy wdrażać te rozwiązania na rynku" - zauważył Morawiecki.

Jak dodał, w nowoczesnej gospodarce coraz większą rolę będzie odgrywało otoczenie cyfrowe, sieci, własność intelektualna, dynamika wynalazków i zdolność do ich adaptacji.

"My to pole gry w Polskim Ładzie dobrze rozpoznajemy. Znaczna część inwestycji w człowieka, przede wszystkim w naszych obywateli, ma służyć temu, żeby rosła w gospodarce produktywność, a ta produktywność niech się przekłada na coraz wyższe wynagrodzenia w całej polskiej gospodarce" - powiedział szef rządu

"My to pole gry staramy się rozpoznać jak najlepiej po to, żeby korzystając z tytułowego słowa państwa konferencji - Polska rzeczywiście odcisnęła swoje piętno i odegrała bardzo ważną rolę, żeby impakt Polski na to, co dzieje się w Europie Środkowej, w naszym regionie, był przemożny, był zasadniczy i jest ku temu ogromna sposobność" - dodał.

Wśród czynników sprzyjających po COVID-19 premier wymienił otoczenie polityczne, dobrą współpracę z USA, dobrą współpracę z UE i zainteresowanie zagranicznych firm. W tym kontekście wymieniał swoje ostatnie rozmowy m.in. z przedstawicielami Mercedesa, Google'a czy firm farmaceutycznych. Morawiecki dodawał, że zainteresowanie inwestorów będzie mogło przełożyć się na sukces modelu gospodarczego, w którym - jak mówił - w Polsce jest kombinacja działań państwa, przedsiębiorców i pracowników.

"Chciałbym, żeby w świecie po COVID-19 dla Polski w szczególności był to dobry czas odszukania tych trudnych czasami ścieżek rozwoju, wytyczenia ścieżek rozwoju tak, aby wielcy działacze gospodarczy, wielcy twórcy i innowatorzy, jak ci, o których mówiłem na początku, znaleźli dobry grunt, dobre podglebie do działania tutaj w Polsce" - mówił szef rządu.

Kongres Impact to coroczne wydarzenie gromadzące przedstawicieli biznesu, nauki, polityki i nowych technologii. Tegoroczna edycja z uwagi na pandemię koronawirusa odbywa się w formie hybrydowej. Wśród głównych zagadnień tegorocznego Impactu znalazły się: transformacja energetyczna, zielona ekonomia, perspektywy sektora bankowego, cyberbezpieczeństwo, czy ochrona zdrowia.