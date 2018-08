Morawiecki: większość gospodarek na świecie opiera swoje PKB na konsumpcji

Większość gospodarek na świecie opiera większość swojego PKB na konsumpcji - powiedział premier Mateusz Morawiecki, pytany o zasadność takiego konstruowania budżetu państwa na 2019 r. To, że u nas konsumpcja jest na dobrym poziomie, świadczy o tym, że ludzie mają zaufanie do państwa - dodał.

"To, że u nas konsumpcja jest na dobrym poziomie, solidnie rośnie, świadczy o tym, że ludzie mają zaufanie do państwa, do stanu gospodarki i do perspektyw, do swoich miejsc pracy" - podkreślił Morawiecki w poniedziałek w rozmowie w Polsat News.



Pytany o inwestycje i spadek stopy inwestycji do najniższego poziomu od 20 lat (w 2017 do 17,7 proc. w relacji do PKB) zauważył, że "koło zamachowe w postaci inwestycji ruszyło z kopyta". "Wzrost inwestycji o 13,7 proc. rdr to jest bardzo dobry wynik" - podkreślił. "Inwestycje rosną (...) dziś to najwyższy wzrost w Unii Europejskiej. Warto to docenić, pochwalić" - powiedział premier.



Premier powiedział, że "woli tak prowadzić gospodarkę, aby bezrobocie było 3,5 proc.". "Bezrobocie jest obecnie najniższe w historii III RP".



Pytał, gdzie byli krytycy obecnego rządu, "kilka lat temu, gdy bezrobocie było 15-20 proc.". "Dzisiaj bezrobocie jest czwarte najniższe w Unii Europejskiej" - dodał szef rządu.