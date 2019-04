Morawiecki: wspólna polityka rolna i dopłaty dla rolników są kluczowe dla Polski

Wspólna polityka rolna, dopłaty dla rolników, a także program rozwoju obszarów wiejskich, w ramach którego unowocześniana jest infrastruktura terenów wiejskich i rolnictwa, jest dla Polski kluczowa - podkreślił w niedzielę na konferencji przed wylotem do Brukseli szef rządu Mateusz Morawiecki.

Przypomniał, że kilka tygodni temu spotkał się z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Philem Hoganem w Rzeszowie i tam rozmawiał o sprawach związanych ze wspólną polityką rolną. "Mogę powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten budżet był jeszcze lepszy dla Polski, niż wcześniej sobie zakładaliśmy" - powiedział premier



Zapewnił, "w kolejnych latach 2021-27 główne elementy budżetu dla rolnictwa będą korzystne, może nawet bardzo korzystne, zdecydowanie bardziej korzystne niż to, co Komisja Europejska przedstawiła 11 miesięcy temu, w maju zeszłego roku jako pierwsze propozycje dla krajów członkowskich".



Morawiecki poinformował, że w Brukseli oprócz spotkania z Philem Hoganem, które odbędzie się jeszcze w niedzielę, odbędzie także spotkania z czołowymi urzędnikami, którzy odpowiadają za politykę rolną, "żeby dyskutować na tematy strategiczne, operacyjne związane z szeroko rozumianym rolnictwem".



Dodał, że w poniedziałek rano jest zaplanowane spotkanie z komisarzem Guentherem Oettingerem, który odpowiada za cały unijny budżet. Jak mówił, ostatnie rozmowy, które z nim odbył, wskazują na to, "że jesteśmy na dobrej drodze, żeby wynegocjować jak najlepszy budżet dla polityki strukturalnej", czyli na infrastrukturę drogową, kolejową, ale również w szerszym zakresie na projekty związane ze służbą zdrowia czy wiele innych inwestycji.



Premier zaznaczył, że ostatecznie budżet zostanie wynegocjowany już przez nową komisję, ale "trzeba najlepiej, w najlepszy z możliwych sposobów, przygotować ten ostatni etap negocjacji, jaki będzie miał miejsce w listopadzie, w grudniu, styczniu, lutym kolejnego roku" i - jak wyjaśnił - po to leci do Brukseli. Zapewnił, że "będzie zabiegał, by warunki budżetu były jak najlepsze dla Polski".