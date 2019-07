Morawiecki: wzrost wynagrodzeń to jeden z naszych absolutnych priorytetów

Wzrost wynagrodzeń dla klasy średniej, dla wszystkich pracowników to jeden z naszych absolutnych priorytetów – podkreślił premier Mateusz Morawiecki, który we wtorek odwiedził zakład Ceramika Tubądzin w Ozorkowie k/Łodzi.

"To jeden z naszych absolutnych priorytetów – wzrost wynagrodzeń dla klasy średniej, dla wszystkich pracowników, tworzenie warunków pracy, obniżanie podatków, po to, żeby ludzie mogli zarabiać jak najwięcej" – mówił Morawiecki.



Premier zaznaczył, że płaca minimalna określana przez rząd, zdecydowanie wzrasta z roku na rok. "W przyszłym roku od 1 stycznia urośnie ponownie co najmniej do poziomu 2450 zł. Od poziomu wyjściowego jest to znaczący przyrost przez ostatnie 3-4 lata" – dodał.



Według Morawieckiego podniesienie płacy minimalnej powinno dawać impuls do wzrostu wynagrodzeń w całej gospodarce.



"Aby wynagrodzenia w Polsce mogły rosnąć, to firmy muszą stawać się konkurencyjne. Muszą coraz więcej inwestować – również w ciągi technologiczne (…) Produkt tanieje, jeśli jest dobrze wdrożona robotyzacja i automatyzacja. Ale ludzie, którzy pracują przy tych produktach muszą zarabiać coraz więcej" – zaznaczył.