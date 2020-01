Morawiecki zapowiada inwestycje w infrastrukturę sportową

Przez ostatnie cztery lata rząd przeznaczył 2,3 mld zł na rozwój infrastruktury sportowej, chcę obiecać, że będziemy inwestować jeszcze więcej w kolejnych latach, bo to jest wielka szansa dla polskiego sportu i zdrowe społeczeństwo - mówi premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki w sobotę odwiedza województwo kujawsko-pomorskie, w Bydgoszczy w hali Klubu Sportowego Gwiazda, wziął udział w treningu tenisa stołowego dzieci z klubów sportowych z regionu.



Premier powiedział, że przez ostatnie cztery lata rząd przeznaczył 2,3 mld zł na rozwój infrastruktury sportowej.



"Wcześniej nigdy nie było takiego okresu inwestycji w infrastrukturę sportową. I chcę obiecać, że będziemy inwestować jeszcze więcej w kolejnych czterech latach, bo to jest wielka szansa i nadzieja dla polskiego sportu, ale również zdrowe społeczeństwo" - powiedział Morawiecki.



Zwrócił uwagę, że Klub Sportowy Gwiazda obchodzi właśnie stulecie i jest bardzo dumny, że dzieci trenują sport i rosną nasi przyszli olimpijczycy. "Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, a my chcemy w tym dopomóc, bo zwycięstwa Polaków, ale już nawet występy Polaków to wielka radość dla wszystkich nas i duma" - powiedział szef rządu.



Wspominał czasy, kiedy sam trenował i podzielił się radą dla dzieci i młodzieży, aby zawsze doceniać swoich przeciwników. "Ja kiedyś w 1983 r. za mało doceniłem mojego przeciwnika i nie wszedłem do pierwszej czwórki w kraju i tak się moja kariera sportowa wtedy zakończyła" - opowiadał premier.