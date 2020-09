Ekonomiści Morgan Stanley twierdzą, że brak porozumienia między Republikanami i Demokratami w sprawie kolejnej rundy stymulacji fiskalnej opóźnia o 6 miesięcy powrót amerykańskiej gospodarki do stanu sprzed pandemii.

- Coraz trudniej ignorować brak wyników negocjacji – napisali w raporcie Ellen Zentner i Michael Zezas, ekonomiści amerykańskiego banku inwestycyjnego. – Brak postępu w negocjacjach skłania nas do wycofania stymulacji fiskalnej z bazowego scenariusza – dodali.

Morgan Stanley stawiał na kontynuację podjętych w marcu działań antykryzysowych, których wartość szacowano na 2 bln USD. Ekonomiści banku liczyli, że kolejny pakiet będzie miał wartość 1,5-2,0 bln USD. Brak politycznego kompromisu podważył te oczekiwania. Morgan Stanley uważa, że bez przełomu w sprawie stymulacji gospodarka USA nie wróci do stanu sprzed pandemii do czwartego kwartału 2021 roku. To dwa kwartały później niż gdyby do stymulacji doszło. Ewentualny mniejszy pakiet opóźniłby moment wyjścia z kryzysu o jeden kwartał.