Morgan Stanley: EBC nie podwyższy już stóp procentowych

Ekonomiści Morgan Stanley uważają, że Europejski Bank Centralny (EBC) nie podwyższy już stóp procentowych w obecnym cyklu. Jako argument wskazują ostatnie dane makroekonomiczne, informuje Bloomberg.

EBC podwyższał stopy procentowe dziewięć razy z rzędu. Główna wynosi obecnie 3,75 proc. Za dwa tygodnie odbędzie się kolejne posiedzenie w tej sprawie. Opublikowane w tym tygodniu dane pokazały spadek inflacji cen usług oraz szybkie słabnięcie gospodarki eurolandu. Ekonomiści Morgan Stanley uważają, że przesądzi to o decyzji o przerwaniu podwyżek stóp procentowych EBC na posiedzeniu 14 września. Amerykański bank inwestycyjny wcześniej spodziewał się na nim podwyżki stóp, ale obecnie uważa, że lipcowa była ostatnią w obecnym cyklu zacieśniania polityki monetarnej.

- Zmieniamy naszą prognozę dla EBC i oczekujemy pauzy we wrześniu. Obecnie uważamy, że stopa końcowa wyniesie 3,75 proc. – głosi raport Morgan Stanley przesłany do klientów banku.

Bloomberg zwraca uwagę, że przerwanie cyklu stóp w tym momencie jest zgodne z pozycjami zajmowanymi przez inwestorów na rynku pieniężnym, gdzie prawdopodobieństwo podwyżki o 25 pkt. bazowych we wrześniu spadło do ok. 25 proc. Rynek nie podziela jednak przekonania, że to koniec podwyżek stóp. Pozycje inwestorów wciąż wskazują, że spodziewają się jeszcze jednej i dojścia głównej stopy do 4,0 proc.

W czwartek Isabel Schnabel z zarządu EBC powiedziała, że perspektywy gospodarki strefy euro wyraźnie pogorszyły się w porównaniu z prognozami z czerwca.