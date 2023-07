Morningstar: w drugim kwartale pieniądze płynęły do funduszy ESG z Europy

Morningstar Direct wyliczył, że w drugim kwartale na świecie pieniądze odpływały z funduszy inwestycyjnych z wyjątkiem tych z kategorii ESG, informuje Reuters.

Fundusze ESG dokonują inwestycji kierując się jakością aktywów w obszarze ekologii, społeczeństwa i odpowiedzialnego zarządzania. W drugim kwartale pozyskały 18 mld USD nowego kapitału. Choć to mniej niż w pierwszym, kiedy napłynęło do nich 31 mld USD, to pozytywnie wyróżniały się na rynku funduszy, z którego odpłynęło 37 mld USD.

Dane Morningstar Direct wskazują, że w drugim kwartale pieniądze płynęły do funduszy ESG z Europy. Pozyskały one 20 mld USD nowego kapitału. Pieniądze odpływały nadal z funduszy ESG w USA. W drugim kwartale było to 635 mln USD. Reuters zwraca uwagę, że w każdym z poprzednich dwóch kwartałów odpływało z nich ponad 5 mld USD.

Konwencjonalne fundusze ze Starego Kontynentu zanotowały w drugim kwartale odpływ 19 mld USD. Do tych w USA napłynęło w tym samym czasie 20 mld USD.