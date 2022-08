Moskwa: rozmawiamy ze stroną czeską i słowacką o współpracy w ramach terminala FRSU

"W Polsce planowany jest terminal FSRU, na dzisiaj w 2027 r. Mówimy o 6 mld m sześc. Tą ostateczną przepustowość terminala analizujemy, bo spada zapotrzebowanie na gaz. Jednocześnie zwróciła się do nas strona słowacka i czeska; prowadzimy rozmowy głównie na poziomie operatorów systemu - naszego Gaz-Systemy, by wypracować wspólny model i wtedy zwiększyć przepustowość tego terminala" - poinformował w czwartek podczas posiedzenia Senatu minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa.

Anna Moskwa, fot. Marek Wiśniewski

Minister zaznaczyła, że w Polsce zużycie gazu ogółem to jest ok 20 mld m sześc. i konsekwentnie maleje, szczególnie w sektorze przedsiębiorstw.

"Obserwowaliśmy to już w tamtym roku. W tym roku nadal to zużycie spada i nie jest to tylko kwestia lata. Jeżeli porównamy rok do roku, bo mamy już to porównanie roczne, widzimy, że w różnych sektorach o ok. 20 proc. to zużycie w sposób naturalny spada. Sezon jesienno-zimowy to na pewno ceny, ale też kwestia zastępowania gazu innymi źródłami" - stwierdziła Anna Moskwa.

Gaz- System informował, że planuje umiejscowienie w rejonie Gdańska pływającej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), zdolnej do wyładunku LNG, procesowego składowania i regazyfikacji LNG, a także do świadczenia usług dodatkowych. Terminal FSRU mógłby być przystosowany do prowadzenia regazyfikacji na poziomie odpowiadającym około 6,1 mld m sześc. paliwa gazowego rocznie - podała spółka.