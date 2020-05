Most powietrzny między Chinami a Bydgoszczą

Międzynarodowy operator logistyczny Polfrost na potrzeby swojego klienta – firmy Synoptis – zdecydował się na otwarcie nowego stałego mostu powietrznego między Chinami a Polską (Bydgoszczą). Wszystko po to, by zapewnić jak najlepsze zaopatrzenie w środki ochrony osobistej do walki z pandemią wirusa COVID-2019.

Nikt nie chce, żeby służba zdrowia, instytucje publiczne i prywatne podmioty biorące udział w zwalczaniu pandemii odczuwały jakiekolwiek braki. Dlatego dystrybutorzy sprzętu medycznego i firmy logistyczne realizują bezprecedensowe przedsięwzięcia logistyczne, takie jak transport 76 ton środków medycznych z Chin (1 maja 2020 r.).