Motywacja i odporność na stres dzięki posiłkom od pracodawcy. Wyższe dofinansowanie już możliwe!

W niepewnych czasach pracownicy potrzebują przede wszystkim takich świadczeń, które pozwolą im zaoszczędzić i obniżyć codzienne wydatki, a jednocześnie będą wspierać zdrowie, kondycję psychofizyczną, koncentrację uwagi i efektywność w pracy – wciąż wystawiane na próbę w obliczu różnych stresorów i zmieniających się okoliczności. Benefitem, który odpowiada na potrzeby pracowników niezależnie od branży i stanowiska, jest dofinansowanie posiłków.

Dodatkowo wiąże się ono z korzyściami podatkowymi, które od początku marca stały się jeszcze bardziej odczuwalne dla pracodawców. Wzrost kwoty zwolnienia z oskładkowania do 300 zł na pracownika miesięcznie to szansa na pełne wykorzystanie potencjału benefitów żywieniowych, np. w formie kart przedpłaconych i kuponów na posiłki.

Z analiz Sodexo wynika, że dofinansowując posiłki dla pracowników, pracodawca zaoszczędzi na składkach ZUS do 740 zł rocznie za jedną osobę. W portfelach pracowników również pojawiają się realne oszczędności – około 690 zł.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, która weszła w życie 1 marca, oznacza długo wyczekiwaną waloryzację kwoty dofinansowania posiłków w pracy. Nie była ona podwyższana od 2004 r., a więc w ostatnich latach nie do końca przystawała do zmieniających się realiów rynkowych. Nowe regulacje – w kontekście chwiejnej sytuacji ekonomicznej – pozwolą lepiej zaopiekować obszar świadczeń żywieniowych, które już teraz są bardzo pożądane przez pracowników. Z badania zrealizowanego dla Sodexo Benefits & Rewards Services Polska wynika, że aż 76 proc. badanych, którzy nie mają regularnie dofinansowanych posiłków w pracy, chciałoby otrzymywać taki benefit. Teraz, gdy obowiązują korzystniejsze przepisy, w wielu firmach tworzy się naturalna przestrzeń do przedefiniowania kategorii benefitowych i pełniejszego, bardziej świadomego wykorzystania możliwości, jakie oferują kupony, bony żywnościowe oraz karty przedpłacone na zakup posiłków.

Większe korzyści podatkowe

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia MPiPS wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków, udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł, nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oznacza także wyłączenie z podstawy pozostałych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Z analiz Sodexo wynika, że pracodawca zaoszczędzi na składkach ZUS do 740 zł rocznie za jednego pracownika. W portfelach pracowników również pojawiają się realne oszczędności – około 690 zł rocznie. Łączna oszczędność pracownika i pracodawcy to nawet 1430 zł w skali roku. W przypadku dużych organizacji, zatrudniających 2000 pracowników, oszczędności mogą wynieść niemal 1,5 mln zł rocznie. Ale zyskają też mniejsze firmy, np. świadczenie dla 100 pracowników oznacza optymalizację wynoszącą prawie 74 tys. zł. Warto też pamiętać, że wartość zasilenia kart wydanych pracownikom stanowi dla firmy koszt uzyskania przychodu.

Inwestycja w efektywność

Bezpieczeństwo finansowe to jedna z tych potrzeb pracowniczych, które szczególnie dochodzą do głosu w niestabilnych czasach. To oznacza również przetasowania w koszykach świadczeń pozapłacowych – niektóre benefity tracą na znaczeniu, a na pierwszy plan wysuwają się te rozwiązania, które dają swobodę wyboru i zwiększają moc nabywczą portfela. Dotyczy to dofinansowania posiłków – czterech na dziesięciu uczestników badania zrealizowanego dla Sodexo byłoby skłonnych zrezygnować z któregoś posiadanego benefitu na rzecz posiłków. W interesie pracodawców jest zareagować na zgłaszane potrzeby pracownicze – świadczenia żywieniowe nie tylko są doskonałą odpowiedzią na galopadę cen czy rosnącą presję płacową, ale też wspierają profilaktykę zdrowotną, zmniejszają ryzyko absencji chorobowych i rotacji wśród pracowników oraz zwiększają efektywność w pracy. Pracownicy, którzy jedzą regularnie posiłki, są pełni siły i energii, co z kolei przekłada się na wyniki, koncentrację na zadaniach, równowagę emocjonalną i lepsze radzenie sobie ze stresem.

Optymalne formy benefitu

Najczęściej wybieranym sposobem dofinansowania posiłków są karty przedpłacone i kupony żywieniowe. Takie benefity jak karta Lunch Pass Sodexo są niezwykle elastyczne – użytkownik zyskuje swobodę wyboru czasu, miejsca i rodzaju posiłku. Kartą można płacić w lokalach gastronomicznych w Polsce i na świecie, można też składać zamówienia przez internet. Przydaje się również podczas zakupów w sklepach spożywczych. Benefit ten idzie z duchem czasu – płatności realizowane są online oraz zbliżeniowo kartą lub telefonem. Dodatkowa korzyść to całoroczny dostęp do atrakcyjnych promocji i zniżek na lunch. Karta Lunch Pass świetnie sprawdza się nie tylko w biurze czy zakładzie pracy, ale też w warunkach home office. Warto więc wykonać pierwszy krok, czyli wdrożyć dofinansowanie posiłków jako ważny element polityki benefitowej dopasowanej do bieżących potrzeb i trendów na rynku pracy.